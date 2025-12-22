'Choáng' với làn sóng các founder AI 14,15 tuổi: Sáng đến trường, tối làm cho startup, gọi vốn hàng triệu USD

Giống như bất kỳ nhà sáng lập công nghệ nào, Nick Dobroshinsky thức khuya dậy sớm để làm việc cho công ty khởi nghiệp của mình. Cậu không có nhiều sự lựa chọn, bởi từ 8 giờ sáng đến 2 giờ 55 chiều còn phải đến trường. Nick mới 15 tuổi.

“Khoảng cuối lớp tám, tôi muốn khởi nghiệp kinh doanh,” Dobroshinsky, một học sinh lớp 10 ở Sammamish, Washington, cho biết. “Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề có thể được giải quyết bằng trí tuệ nhân tạo.”

Với một chút hỗ trợ nghiên cứu thị trường từ mẹ anh, người làm trong lĩnh vực tài chính, và một số hướng dẫn kỹ thuật ban đầu từ bố, người làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại một công ty công nghệ lớn, Nick đã nảy ra ý tưởng sử dụng các mô hình AI để tạo ra các báo cáo về các công ty niêm yết có vốn hóa vừa và nhỏ. Kết quả là BeyondSPX, một nền tảng nghiên cứu tài chính dựa trên AI.

Vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator không yêu cầu về độ tuổi tối thiểu khi đăng ký. Đăng tải nội dung phù hợp có thể thu hút sự chú ý của các công ty đầu tư mạo hiểm đang tìm kiếm tài năng trẻ. Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể chưa sẵn sàng rót cho bạn hàng triệu đô la, nhưng họ muốn tìm hiểu về bạn và có thể giữ liên lạc.

Dobroshinsky cho biết mình chỉ viết khoảng 10 dòng mã và không có bất kỳ nhân viên nào. Cậu yêu cầu Claude của Anthropic tạo ra phần mềm và sử dụng kết hợp các mô hình bao gồm ChatGPT và Gemini. Hiện tại, Nick không thấy cần thiết phải tuyển dụng một đội ngũ tiếp thị.

“Tôi sử dụng bot của Reddit,” anh ấy nói. “Nếu ai đó hỏi về các công cụ đầu tư tốt nhất, thì bot của tôi sẽ bình luận, 'Có rất nhiều công cụ đầu tư và BeyondSPX là một trong số đó”.

Hiện BeyondSPX có hơn 50.000 người dùng hàng tháng, và hoàn toàn miễn phí. Dobroshinsky dự định sẽ bắt đầu thu phí người dùng trong tương lai.

GreyStone Logistics, một công ty được BeyondSPX đưa tin, đã phát hành thông cáo báo chí cho phân tích độc lập này. Brendan Hopkins, một nhà tư vấn quan hệ nhà đầu tư độc lập làm việc với Greystone, cho biết. “Đây là một bản tóm tắt rất hay và khá tích cực, hãy công bố nó thôi”. Ông không hề biết người sáng lập nền tảng này mới chỉ 15 tuổi.

Kulveer Taggar, một nhà đầu tư mạo hiểm ở San Francisco, cho biết độ tuổi của những người sáng lập đang có xu hướng giảm trong vài năm qua – cùng thời điểm ChatGPT và Claude trở nên phổ biến. Ông thường nhận được email chào mời kinh doanh từ các bạn trẻ. Taggar cho rằng điều đó một phần là do việc xây dựng phần mềm tuyệt vời ở quy mô lớn hiện nay dễ dàng hơn.

Một trong những công ty mà Taggar đầu tư được đồng sáng lập bởi Raghav Arora, người đã được nhận vào Y Combinator vào tháng 5 khi mới 16 tuổi. Arora khởi nghiệp lần đầu tiên khi còn là sinh viên ở Singapore. Cậu tìm kiếm những loại kẹo của Mỹ khó tìm ở châu Á, bán cho các bạn cùng lớp, kiếm được kha khá tiền và qua đó, học cách phân phối sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách loại bỏ các khâu trung gian. Anh chàng đã bắt đầu bán hàng cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở Singapore.

“Tôi đã tăng giá các mặt hàng khác nhau lên khoảng 50%,” Arora, hiện 17 tuổi, cho biết.

Công ty mới nhất của Arora, GetASAP, phân phối nông sản, sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo lượng hàng tồn kho cho các cửa hàng tạp hóa. Công ty khởi nghiệp này, với 48 nhân viên, thu mua trái cây và rau quả trực tiếp từ nông dân và sau đó giao đến các cửa hàng ở Mỹ và châu Á . Anh và người đồng sáng lập 20 tuổi của mình đã huy động được 3,4 triệu đô la trong vòng gọi vốn ban đầu do General Catalyst dẫn đầu. Arora không học hết trung học và hiện đang sống ở miền Nam California.

Ali Partovi, người điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm và vườn ươm khởi nghiệp có tên Neo tại San Francisco, đã dành nhiều năm đầu tư vào các nhà sáng lập trẻ, thường xuyên đến thăm các trường đại học để tìm kiếm những tài năng triển vọng. Mặc dù Partovi ngưỡng mộ tinh thần năng động của các doanh nhân trẻ từ thời trung học, ông vẫn do dự khi đầu tư vào nhóm người này.

“Điều duy nhất tôi tập trung vào là: Liệu người này có thu hút được những người thông minh hơn mình không?” ông nói. “Nhưng những nhà sáng lập trẻ tuổi này rất đáng để theo dõi. Tôi rất muốn đầu tư vào công ty khởi nghiệp thứ hai của họ”.

Một đối tác quản lý tại Google Ventures gần đây đã gặp gỡ một nhóm ba nhà đồng sáng lập: hai người 20 tuổi và một người 17 tuổi. Ông nhận ra rằng nếu đầu tư, ông có lẽ cần phải nói chuyện với cha mẹ của những người tuổi vị thành niên này để xem liệu họ có thực sự sẵn sàng về mặt tinh thần cho hành trình khởi nghiệp hay không. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được áp lực ở độ tuổi còn quá trẻ.

Alby Churven, 14 tuổi, học sinh lớp 8 tại Sydney, Úc, đã được truyền cảm hứng sau khi chứng kiến những doanh nhân trẻ tuổi xây dựng ứng dụng thành công trên mạng xã hội. Cậu bắt đầu bằng việc bán tất bóng đá trực tuyến và phát triển trò chơi Roblox.

“Ban đầu, thành thật mà nói, hoàn toàn chỉ vì tiền,” cậu ấy nói. “Nhưng càng làm nhiều, tôi càng thấy thích thú.”

Churven gần đây đã nộp đơn vào Y Combinator: Video ứng tuyển của anh ấy đã thu hút hàng triệu lượt xem trên X. Trong chuyến đi gần đây đến San Francisco, anh chàng đã gặp gỡ các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà sáng lập khác.

Công ty khởi nghiệp đầu tiên của Churven, Finkle, là một ứng dụng giáo dục được tích hợp yếu tố trò chơi. Sau khi nhận ra ý tưởng đó khó có thể mở rộng quy mô, anh chàng nhanh chóng chuyển hướng sang ý tưởng dự phòng: một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra mã ứng dụng và trang web. Cậu đã hợp tác với một người đồng sáng lập và bắt đầu xây dựng sản phẩm, hiện đang tích cực kết nối mạng lưới.

Theo: WSJ, Business Insider