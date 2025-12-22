Trung Quốc có động thái mới với quốc gia BRICS sau 5 năm rạn nứt quan hệ, quyết khai thác ‘mỏ vàng’ hơn 21 tỷ USD

Bắc Kinh và New Delhi tiến thêm một bước trong việc bình thường hóa quan hệ kinh tế sau 5 năm rạn nứt, khi Trung Quốc chuẩn bị đơn giản hóa hơn nữa quy trình cấp visa cho công dân Ấn Độ.

Đầu tháng này, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi cho biết công dân Ấn Độ có thể nộp đơn xin visa trực tuyến từ ngày 22/12, giúp tiết kiệm thời gian và không cần phải đến trực tiếp đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự khác trong nước.

Động thái này diễn ra sau khi các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc được nối lại vào tháng 10 sau 5 năm tạm ngừng. Mặc dù 2 quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn là đối thủ chiến lược cạnh tranh ảnh hưởng khu vực, nhưng quan hệ giữa 2 nước đã dần được cải thiện kể từ cuộc đụng độ biên giới năm 2020.

“Trung Quốc đang nới lỏng các quy định về thị thực, và Trung Quốc - Ấn Độ có xu hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương”, ông Victor Gao, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa tại Bắc Kinh, nhận định.

Nới lỏng chính sách thị thực có thể giúp Trung Quốc chiếm được chỗ đứng vững chắc hơn trong thị trường du lịch outbound (khách trong nước đi du lịch nước ngoài) của Ấn Độ.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu MarketsandMarkets (Ấn Độ), thị trường du lịch outbound của Ấn Độ trị giá 21,6 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến tăng lên 61,7 tỷ USD vào năm 2033.

Năm 2019, Trung Quốc đón 142.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 19% so với năm trước đó, theo dữ liệu từ nền tảng du lịch India Outbound. Nhưng sau đó, lượng khách du lịch giảm mạnh do đại dịch và căng thẳng chính trị leo thang.

Theo Jayant Menon, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS – Yusof Ishak ở Singapore, người Ấn Độ phải đối mặt với những hạn chế về thị thực ở nhiều quốc gia. Vì vậy, những điểm đến có quy định đi lại đơn giản trở nên hấp dẫn hơn đối với khách du lịch thuộc tầng lớp trung lưu nước này.

Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho hàng chục quốc gia kể từ năm 2023 như một phần trong nỗ lực thúc đẩy du lịch nội địa và dịch vụ.

Các nhà phân tích cho rằng, du lịch công tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng có khả năng tăng lên. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 10 năm lên 113,46 tỷ USD trong năm tài chính từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025, Đại sứ Quán Ấn Độ tại Bắc Kinh cho biết. Ngược lại, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 14,24 tỷ USD.

Để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nhân Ấn Độ cần tạo dựng mối quan hệ với Trung Quốc, ông Menon cho biết.

Ông Gao cho biết, nếu việc đi lại được đơn giản hóa, 2 nước cùng thuộc khối BRICS có thể hưởng lợi rất nhiều bởi 2 nền kinh tế này bổ sung cho nhau.

Tham khảo: SCMP﻿