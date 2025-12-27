Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc mới, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu

(Ảnh: VCG)

Sự kiện này đã đưa tổng chiều dài khai thác của mạng lưới đường sắt cao tốc (HSR) Trung Quốc vượt mốc 50.000 km, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của nước này.

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, thành tựu trên không chỉ khẳng định vị thế số 1 thế giới của Trung Quốc về quy mô và mức độ hiện đại của hệ thống đường sắt cao tốc, mà còn vượt tổng chiều dài vận hành của tất cả các quốc gia khác cộng lại. Các chuyên gia nhận định đây là bước tiến mới trong chiến lược tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng miền.

Tuyến Tây An - Diên An dài 299 km, đi qua các thành phố Vị Nam và Đồng Xuyên (tỉnh Thiểm Tây), được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h. Trong giai đoạn đầu, tuyến khai thác tối đa 38 đoàn tàu điện động lực, phục vụ 10 nhà ga, rút ngắn thời gian di chuyển nhanh nhất giữa hai thành phố xuống còn 68 phút, giảm 62 phút so với tuyến đường sắt thông thường trước đây.

Việc đưa tuyến này vào vận hành được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể điều kiện đi lại của người dân, hỗ trợ chương trình chấn hưng nông thôn tại khu vực miền Bắc Thiểm Tây, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao và mở ra giai đoạn mới cho chiến lược phát triển miền Tây Trung Quốc.

(Ảnh: National Geographic)

Cùng ngày, đoạn Vũ Hán - Nghi Xương thuộc tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô cũng chính thức đi vào khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển nhanh nhất giữa hai thành phố xuống còn 69 phút. Dự án này giúp tăng cường kết nối giao thông dọc hành lang sông Dương Tử, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực miền Trung và miền Tây tỉnh Hồ Bắc.

Theo các chuyên gia, với mạng lưới HSR hiện nay, các cụm đô thị lớn của Trung Quốc trong bán kính 500 km đã hình thành "vòng di chuyển" từ 1 - 2 giờ. Những chuyến đi liên vùng khoảng 1.000 km có thể hoàn thành trong vòng 4 giờ, còn các hành trình dài 2.000 km ngày càng cho phép đi và về trong ngày.

Việc vượt mốc 50.000 km cho thấy hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc đã đạt độ chín về kỹ thuật và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển quốc gia và liên kết vùng. Ông Pan Helin, thành viên Ủy ban chuyên gia của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, cho rằng thành tựu này đánh dấu sự hình thành cơ bản của mạng lưới đường sắt trục xương sống, đồng thời phản ánh tiến triển thực chất của chiến lược xây dựng một cường quốc giao thông.

Trung Quốc cũng đã đạt nhiều đột phá công nghệ trong lĩnh vực đường sắt. Đáng chú ý, đoàn tàu cao tốc CR450 - được coi là tàu cao tốc nhanh nhất thế giới - đã thiết lập kỷ lục thử nghiệm với tốc độ 453 km/h, đặt nền móng cho hệ tiêu chuẩn kỹ thuật tàu cao tốc vận hành ở tốc độ 400 km/h.

Với sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, đầu tư hạ tầng và định hướng phát triển chất lượng cao, đường sắt cao tốc sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và liên kết kinh tế của Trung Quốc trong giai đoạn tới.