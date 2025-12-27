Khủng hoảng nước tại Ấn Độ đặt rủi ro cho các tập đoàn đồ uống lớn

(Ảnh minh hoạ: CNN)

Tại bang Rajasthan, Tây Bắc Ấn Độ, nhiều tập đoàn đồ uống lớn trên thế giới đang đối mặt thách thức nghiêm trọng trong việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, trong bối cảnh nguồn nước ngầm suy giảm nhanh và các quy định quản lý ngày càng siết chặt.

Khoảng 2/3 diện tích Rajasthan nằm trong sa mạc Thar. Việc khai thác nước ngầm tại bang này thuộc nhóm cao nhất cả nước, trong khi phải đáp ứng nhu cầu của 85 triệu người, cùng ngành nông nghiệp, du lịch và công nghiệp đang tăng trưởng. Theo luật Ấn Độ, đồ uống có cồn không được vận chuyển qua biên giới các bang nếu không có giấy phép đặc biệt, buộc các doanh nghiệp phải đặt nhà máy tại từng bang muốn phân phối sản phẩm.

Điều này khiến các tập đoàn như Diageo, Carlsberg và Heineken phải duy trì cơ sở sản xuất tại Rajasthan, dù khu vực này chịu áp lực thiếu nước ngày càng lớn.

Theo dữ liệu chính phủ, tại thành phố công nghiệp Alwar, nơi tập trung nhiều nhà máy đồ uống, lượng nước ngầm khai thác gần gấp 2 lần khả năng tái tạo tự nhiên của các tầng chứa nước. Dù khu vực công nghiệp chỉ sử dụng khoảng 2% tổng lượng nước của bang, luật pháp yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa và tái nạp nước ngầm. Với các khu vực bị xếp loại “khai thác quá mức”, doanh nghiệp còn phải áp dụng công nghệ tiết kiệm nước tiên tiến.

(Ảnh minh hoạ: CNN)

Các hãng đồ uống cho biết đang cải thiện hiệu quả sử dụng nước, tái chế 100% nước thải và đặt mục tiêu hoàn trả toàn bộ lượng nước đã khai thác về môi trường. Đại diện Diageo tại Alwar cho biết doanh nghiệp hướng tới giảm 40% lượng nước tiêu thụ, đồng thời áp dụng công nghệ rửa chai bằng khí thay vì nước.

Tuy nhiên, căng thẳng với người dân địa phương vẫn tồn tại. Tại làng Salpur gần Alwar, nhiều hộ dân chỉ được cấp nước qua đường ống 1 lần mỗi tuần, trong khi các nhà máy được phép khai thác hàng triệu lít nước mỗi ngày. Một số cư dân cho rằng hoạt động của các nhà máy đồ uống góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm.

Tòa án môi trường Ấn Độ từng yêu cầu giám sát chặt việc khai thác nước ngầm và cấm cấp phép mới cho các ngành công nghiệp lớn tại khu vực bị khai thác quá mức. Dù các cuộc kiểm tra cho thấy doanh nghiệp tuân thủ quy định, bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và an ninh nguồn nước vẫn đặt ra thách thức lớn.

Khủng hoảng nước không chỉ giới hạn ở Rajasthan. Ấn Độ chiếm 17% dân số thế giới nhưng chỉ sở hữu 4% lượng nước ngọt toàn cầu. Tình trạng này được dự báo sẽ tiếp tục gây rủi ro cho các ngành sử dụng nhiều nước, trong đó có ngành đồ uống.