Khoan xuyên núi hơn 22 km, Trung Quốc sắp thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

26-12-2025 - 11:21 AM | Tài chính quốc tế

Khoan xuyên núi hơn 22 km, Trung Quốc sắp thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

Đường hầm giúp rút ngắn thời gian vượt dãy núi Thiên Sơn (Trung Quốc) từ 3 giờ xuống còn 20 phút.

Trung Quốc sắp thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới mang tên Shengli Tianshan (Thiên Sơn Thắng Lợi) vào cuối năm nay sau 5 năm xây dựng, Xinhua đưa tin.

Được khởi công từ tháng 4/2020, đường hầm cao tốc Shengli Tianshan là công trình trọng điểm của tuyến cao tốc Urumqi-Yuli ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.

Đường hầm cao tốc Shengli Tianshan với chiều dài 22,1 km được xây dựng trong điều kiện địa hình vô cùng phức tạp. Toàn bộ đường hầm xuyên qua 16 đới đứt gãy địa chất, trong đó điểm thăm dò sâu nhất của đường hầm đạt tới hơn 1,1 km và một giếng đứng thông gió sâu 706m. Ngoài ra công trình này còn được thi công trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như thời tiết băng tuyết ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển.

Phát biểu tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin của chính quyền khu vực Tân Cương tổ chức vào tuần trước, ông Guo Sheng, phó giám đốc sở giao thông vận tải, cho biết tuyến đường hầm cao tốc Urumqi-Yuli xuyên núi Thiên Sơn dự kiến sẽ giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông vốn từ lâu đã cản trở sự phát triển phối hợp giữa khu vực phía bắc và phía nam Tân Cương.

Việc thông xe đường hầm cao tốc này sẽ giúp rút ngắn thời gian qua vượt dãy núi Thiên Sơn từ 3 giờ xuống còn 20 phút, đồng thời giảm thời gian di chuyển giữa Urumqi và Korla từ 7 giờ xuống còn 3 giờ.

Li Lifan, nhà nghiên cứu về Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, cho biết dự án này là một phần của kế hoạch vận tải “đường biển-đường bộ-đường sắt” rộng hơn của Trung Quốc.

Ông Li cho biết: “Đường hầm và mạng lưới đường cao tốc sẽ giúp kết nối tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan với các khu vực khác của Trung Quốc, đặc biệt là bờ biển phía đông”.

Loại Trung Quốc khỏi dự án đường hầm tàu biển đầu tiên trên thế giới, một quốc gia ngán ngẩm vì vốn đội lên gần 1 tỷ USD, ra quyết định bất ngờ nhưng lại 'lật kèo' phút chót

Y Vân

Y Vân

