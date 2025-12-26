Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải độc đắc Powerball 1,8 tỉ USD của Mỹ đã có chủ

26-12-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Một người may mắn tại bang Arkansas - Mỹ vừa trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỉ USD ngay vào đêm Giáng sinh.

Theo thông báo từ Powerball, lượng vé bán ra tăng vọt vào phút chót trong kỳ quay thưởng hôm 24-12 đã đẩy giá trị giải độc đắc tại Mỹ lên mức 1,817 tỉ USD – với tùy chọn nhận tiền mặt một lần là 834,9 triệu USD. Đây là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử xổ số nước Mỹ.

Theo hãng tin AP, dãy số trúng thưởng gồm 4, 25, 31, 52 và 59, cùng với số Powerball là 19 và hệ số nhân Power Play là 2.

Giải Powerball 1,8 tỉ USD đã có chủ - Ảnh 1.

Nhiều giải độc đắc tìm được chủ nhân vào đêm Giáng sinh nhưng chưa có giải nào đạt đến 1 tỉ USD như hôm 24-12

Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 3 tháng tìm chủ nhân giải độc đắc, sau khi không có ai trùng khớp cả 6 con số trong suốt 46 kỳ quay liên tiếp trước đó.

Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là vào ngày 6-9, khi những người mua vé số tại Missouri và Texas cùng chia nhau giải thưởng 1,787 tỉ USD.

Ông Matt Strawn, Giám đốc Xổ số bang Iowa, cho hay: "Chúc mừng người trúng giải độc đắc Powerball mới nhất! Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cả cuộc đời".

Mặc dù chỉ có một người trúng giải lớn nhất hôm 24-12 nhưng đã có 8 tấm vé khác trúng giải 1 triệu USD như một món quà Giáng sinh lớn. Những tấm vé này được bán ra tại các bang California, Indiana, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania và Virginia.

Trên toàn nước Mỹ, có 114 vé trúng giải 50.000 USD và 31 vé trúng giải 100.000 USD, theo số liệu từ Powerball. Ban tổ chức cho biết đây là lần thứ hai giải độc đắc Powerball thuộc về một tấm vé được bán ra tại bang Arkansas. Lần đầu tiên điều này diễn ra là vào năm 2010.

Powerball cũng cho hay lần gần nhất có người trúng độc đắc vào đúng đêm Giáng sinh là năm 2011. Tuy đã có nhiều giải độc đắc tìm được chủ nhân vào đêm hoặc ngày Giáng sinh, chưa có giải nào chạm mốc 1 tỉ USD cho đến tận bây giờ.

Giải độc đắc Powerball hiện sẽ quay về mức khởi điểm 20 triệu USD cho kỳ quay thưởng vào ngày 27-12 tới. Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ từng ghi nhận mức cao kỷ lục 2,04 tỉ USD vào năm 2022.

Người trúng giải độc đắc có hai lựa chọn để nhận thưởng hoặc nhận theo kế hoạch trả thưởng định kỳ (bao gồm một khoản thanh toán ngay và 29 khoản thanh toán hằng năm tăng dần 5%), hoặc nhận tiền mặt một lần. Tuy nhiên, hầu hết những người trúng số đều chọn phương án nhận tiền mặt một lần.

Giải độc đắc Powerball ở Mỹ lên 1,9 tỉ USD, cao nhất trong lịch sử xổ số thế giới

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
mỹ, powerball

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý: Xây nhà máy rượu, bia trên "sa mạc", các ông lớn toàn cầu loay hoay trong cơn khát nước

Nghịch lý: Xây nhà máy rượu, bia trên "sa mạc", các ông lớn toàn cầu loay hoay trong cơn khát nước Nổi bật

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc phát triển thành công phương tiện tăng tốc từ 0 lên 700 km/h trong chưa đầy 2 giây, có thể thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông toàn cầu

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc phát triển thành công phương tiện tăng tốc từ 0 lên 700 km/h trong chưa đầy 2 giây, có thể thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông toàn cầu Nổi bật

Mỹ - EU lại căng thẳng về việc cấm nhập cảnh

Mỹ - EU lại căng thẳng về việc cấm nhập cảnh

10:54 , 26/12/2025
Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển

10:33 , 26/12/2025
Nga tiết lộ “ý định then chốt” của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Nga tiết lộ “ý định then chốt” của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine

10:10 , 26/12/2025
Stephen Hawking đã đúng

Stephen Hawking đã đúng

09:55 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên