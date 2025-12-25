Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị Trung Quốc tạm dừng cho vay, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong gần 2 năm qua?

25-12-2025 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc hiện là chủ nợ song phương lớn nhất của Campuchia, chiếm gần 32% tổng nợ công của nước này.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia (MEF) cho biết nước này đã thanh toán hơn 663 triệu USD tiền nợ cho Trung Quốc từ tháng 1/2024 đến cuối quý 3/2025.

Theo Báo cáo Thống kê Nợ Công công bố gần đây, khoản thanh toán trên bao gồm hơn 523 triệu USD tiền gốc và 140 triệu USD tiền lãi.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đã trả nợ cho Trung Quốc gần 335,5 triệu USD, gồm 270,2 triệu USD tiền gốc và gần 65,3 triệu USD tiền lãi.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng nợ công của Campuchia là gần 12,49 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Trong đó, nợ Trung Quốc gần 3,95 tỷ USD, chiếm gần 32%.

Hiện Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất của Campuchia dù Bắc Kinh đã tạm ngừng các khoản vay song phương cho Phnom Penh từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, Campuchia đã vay 181,5 triệu USD với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) – định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên AIIB giải ngân trở lại cho Campuchia kể từ năm 2024, đánh dấu bước quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn vốn và khôi phục niềm tin dòng vốn ngoại.

Các khoản vay AIIB gồm 78,8 triệu USD trong quý 1 và 101,6 triệu USD trong quý 2, nâng dư nợ của Campuchia tại ngân hàng này lên trên 200 triệu USD tính đến cuối quý 3/2025.

Điều này cho thấy dù nguồn vay song phương từ Trung Quốc đã tạm dừng, ảnh hưởng của Bắc Kinh với cấu trúc tài chính của Campuchia vẫn đáng kể thông qua các kênh đa phương như AIIB.

Tham khảo: MEF, Khmertimes﻿

