Kinh tế Mỹ tăng trưởng ấn tượng

Con số trên đạt mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây nhờ chi tiêu cho tiêu dùng mạnh mẽ và sự hồi phục nhanh chóng của xuất khẩu.

Trước đó, theo Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới này đã tăng trưởng 3,8% trong quý II/2025. Dữ liệu tích cực nói trên thúc đẩy chỉ số S&P 500 tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm 23-12 (giờ địa phương). Sau đó, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm hôm 24-12.

Tuy nhiên, theo AP, nhiều nhà kinh tế cho rằng đà tăng trưởng trên có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do việc chính phủ đóng cửa kéo dài sẽ gây sức ép lên nền kinh tế trong quý IV/2025, trong khi ngày càng nhiều người Mỹ mệt mỏi vì lạm phát cao dai dẳng.

Cũng theo dữ liệu mới công bố, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - chỉ số lạm phát ưa thích của FED (Cục Dự trữ Liên bang) - đã tăng lên mức 2,8% trong quý III, so với 2,1% của quý II. Con số này cao hơn mức 2% mà FED mong muốn.

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-12 cho biết ông kỳ vọng chủ tịch mới của FED sẽ hạ lãi suất nếu nền kinh tế hoạt động tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh bất cứ ai bất đồng với ông sẽ không bao giờ trở thành chủ tịch FED.

Người dân mua sắm tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 10-12Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh tiến trình tìm kiếm người thay thế Chủ tịch FED sắp mãn nhiệm Jerome Powell đang diễn ra. Hồi tuần trước, ông Donald Trump cho biết danh sách ứng viên cho chiếc "ghế nóng" này đã thu hẹp còn 3-4 người và quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong vài tuần tới. Theo trang Bloomberg, phát biểu trên là tín hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump muốn lựa chọn một ứng viên cam kết hạ chi phí vay.

Trước đó, ông Donald Trump từng nhiều lần nói rằng ông muốn người được lựa chọn làm chủ tịch tiếp theo của FED sẽ tham khảo ý kiến của ông về cách đưa ra các quyết định lãi suất. Dù vậy, động thái này đã làm dấy lên lo ngại FED trong tương lai có thể không còn giữ được tính độc lập trước sự can thiệp chính trị - vốn là thông lệ lâu nay tại Mỹ.

Theo đài Al Jazeera, từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã liên tục gây áp lực lên FED về việc cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Nhà lãnh đạo này cũng nhiều lần đe dọa cách chức ông Powell vì không chịu hạ lãi suất theo yêu cầu của ông. FED đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo sau lần cắt giảm gần đây nhất hồi tháng 12, lãi suất đã được hạ xuống mức từ 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, ông Donald Trump từng gợi ý rằng lãi suất nên hạ xuống mức 1% với lập luận rằng lãi suất thấp có thể giúp ích cho thị trường nhà ở của Mỹ.