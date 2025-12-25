Đồng USD hướng tới năm giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập niên

Đồng USD hướng tới năm giảm mạnh nhất trong hơn 20 thập niên

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc giới đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn dư địa để tiếp tục hạ lãi suất vào năm tới, trái ngược với lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới.

“Đồng bạc xanh” tiếp tục duy trì đà giảm trong phiên giao dịch ngày 24/12 tại châu Á. So với rổ các đồng tiền chủ chốt, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi là 97,767 điểm trong phiên này.

Ngay cả khi dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ được công bố ở mức khả quan, con số này vẫn không đủ để làm thay đổi triển vọng lãi suất, khi giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ có thêm khoảng hai đợt cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2026.

Đồng tiền này đang trên đà mất giá 9,9% trong năm nay, đánh dấu mức sụt giảm theo năm mạnh nhất kể từ năm 2003.

Năm 2025 là một năm đầy biến động đối với đồng USD khi liên tục chịu tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Những chính sách này đã gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin vào các tài sản của Mỹ trong giai đoạn đầu của năm 2025, đồng thời tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Tổng thống Trump đối với Fed cũng làm dấy lên những lo ngại về tính độc lập của cơ quan này.

Trong báo cáo triển vọng tiền tệ, các nhà phân tích tại ngân hàng HSBC nhận định sự suy giảm của đồng USD có thể đang phản ánh nỗi lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed, thay vì chỉ đơn thuần là triển vọng chính sách tiền tệ. Theo HSBC, trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương khác thuộc nhóm G10 đang giữ nguyên lãi suất, các hoạt động cung ứng thanh khoản cùng quan điểm có phần ôn hòa của Fed sẽ khiến triển vọng của đồng USD tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm.

Trái ngược với đà giảm của USD, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng là 1,1806 USD/euro. Kể từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại, đồng tiền chung châu Âu đã tăng hơn 14%, hướng tới mức tăng tốt nhất kể từ năm 2003. Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức cao nhất trong ba tháng là 1,3531 USD/bảng Anh trong phiên này, và đã tăng hơn 8% trong năm qua.

Trong khi đó, đà giảm của đồng yen Nhật Bản cũng bị chặn đứng sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama. Phiên này, đồng tiền Nhật Bản đã tăng thêm 0,4%, giữ mức 155,60 yen đổi 1 USD. Bà Katayama khẳng định Nhật Bản hoàn toàn có thể tự do hành động để đối phó với những biến động quá mức của đồng yen. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất của Nhật Bản tính đến thời điểm này về việc sẵn sàng can thiệp thị trường.