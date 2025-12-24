Trung Quốc lại thất bại 1 việc, tiếp tục đi sau Mỹ 10 năm trong lĩnh vực Washington đang bá chủ thế giới

Trường Chinh 12A – tên lửa tái sử dụng đầu tiên do Trung Quốc phát triển – đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào sáng 23/12, song nỗ lực thu hồi tầng đẩy thứ nhất không thành công.

Đây là lần thứ 2 trong tháng này Trung Quốc thất bại trong việc đưa một tầng đẩy tên lửa quỹ đạo quay trở lại Trái đất. Đây là công nghệ mà cho tới nay, chỉ có Mỹ thực hiện được.

Tên lửa do Viện Công nghệ Du hành vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) thiết kế, cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Tầng thứ 2 của tên lửa lên tới quỹ đạo chỉ định nhưng việc thu hồi tầng đầu tiên để phục vụ mục đích tái sử dụng đã thất bại.

Các đơn vị hàng không vũ trụ của Trung Quốc đang chạy đua để trở thành đơn vị đầu tiên trong nước phóng và thu hồi thành công một tên lửa tái sử dụng.

Tính đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa quỹ đạo. SpaceX – công ty của Elon Musk tiên phong trong lĩnh vực này – đạt được cột mốc đó vào tháng 12/2015 với tên lửa Falcon 9. Tháng trước, New Glenn của Blue Origin (bang Washington) trở thành dòng tên lửa thứ 2 trên thế giới làm được điều này.

Công nghệ tên lửa tái sử dụng được kỳ vọng sẽ cho phép tăng tần suất phóng, giảm chi phí, đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án không gian quy mô lớn, trong đó có các chòm vệ tinh internet mà Trung Quốc đang lên kế hoạch.

Trường Chinh 12A, còn gọi là CZ-12A, cao 62 mét, có trọng tải 12 tấn. Tên lửa này được phát triển từ Trường Chinh 12 chạy bằng nhiên liệu kerosene, hiện dùng để phóng vệ tinh internet, nhưng đã được nâng cấp để sử dụng methane và oxy lỏng.

Tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm cất cánh – hạ cánh thẳng đứng (VTVL) đối với Trường Chinh 12A, song kết quả không được công bố.

Ngày 3/12, Trung Quốc phóng tên lửa tái sử dụng đầu tiên của nước này là Zhuque-3, đạt tới quỹ đạo nhưng cũng không thu hồi được tầng đẩy thứ nhất do bị rơi gần khu vực dự kiến hạ cánh. Công ty thiết kế LandSpace, một doanh nghiệp hàng không vũ trụ tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết đang điều tra một sự cố xảy ra trong quá trình hạ cánh.

Cũng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tên lửa Tianlong-3 do công ty tư nhân Space Pioneer (Bắc Kinh) phát triển đang đợi được phóng lên lần đầu tiên. Tuy nhiên, Tianlong-3 dự kiến sẽ chưa thử nghiệm thu hồi trong lần phóng này.

Tháng 12 là giai đoạn cao điểm trong lịch phóng tên lửa của Trung Quốc. Nước này đã thực hiện hàng loạt vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa không tái sử dụng, trong đó có 3 tên lửa Trường Chinh được phóng chỉ trong ngày 9/12. Theo China Daily, các tên lửa này mang theo vệ tinh internet, vệ tinh viễn thám và một vệ tinh thông tin liên lạc thử nghiệm.

Tham khảo: SCMP, Xinhua﻿