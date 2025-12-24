"Cuba phải tiến lên": Chi hơn 1,1 tỷ USD cho chiến lược chủ quyền năng lượng quốc gia - Đây là kết quả

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Cuba, ông Vicente de la O Levy, vừa giải thích về tiến độ của Chương trình Chính phủ nhằm khôi phục Hệ thống Điện Quốc gia (gọi tắt là Chương trình SEN), một mục tiêu mà ông mô tả là "ưu tiên hàng đầu" để loại bỏ "tình trạng mất điện gây khó chịu và tốn kém", Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba Granma thông tin ngày 18/12/2025.

Ông Vicente de la O Levy cũng làm rõ rằng mục đích "rộng hơn nhiều", bao gồm "thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tìm kiếm sự độc lập khỏi nhập khẩu nhiên liệu."Chúng ta phải tiến lên với giải pháp riêng của mình thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn quốc".

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Cuba, ông Vicente de la O Levy, phát biểu tại cuộc họp báo năm 2024 ở Havana, Cuba. Ảnh: EFE/Ernesto Mastrascusa

Chiến lược chủ quyền năng lượng của Cuba

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ nhấn mạnh rằng Cuba đã dành hơn 1,1 tỷ USD từ nguồn lực nội tại để thực hiện Chương trình SEN toàn diện này, bao gồm tài trợ cho phát điện phân tán, các công viên điện mặt trời và những công trình quan trọng khác.

Ông Vicente de la O Levy cho biết rằng Chương trình SEN là một "nhiệm vụ dài hạn" nhằm hướng tới "sự bền vững bằng chính nguồn lực của chúng ta".

"Khi chúng ta nói về chủ quyền, chúng ta đang nói đến việc duy trì Hệ thống Điện Quốc gia bằng dầu thô quốc gia, khí đốt sản xuất trong nước, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các nguồn tài nguyên mà Cuba sở hữu" ông tuyên bố.

Ảnh: Jose M. Correa/Granma

Ông nhấn mạnh rằng tình hình quốc tế hiện nay càng chứng minh tính đúng đắn của chiến lược dựa vào nguồn lực trong nước.

Cuba đã đạt được những thành tựu gì?

Dù còn nhiều thách thức song Chương trình Chính phủ nhằm khôi phục Hệ thống Điện Quốc gia của Cuba đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ, cụ thể:

Phát điện phân tán (mô hình sản xuất điện quy mô nhỏ, đặt gần nơi tiêu thụ): Công suất sẵn có về mặt kỹ thuật đã tăng từ 350 MW lên hơn 1.100 MW. Sự tăng trưởng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp điện cho người dân và cơ sở sản xuất nhỏ.

Tổ máy phát điện dự phòng: Hiện nay Cuba đã có hơn 11.900 tổ máy đảm bảo cho các trung tâm quan trọng, với tỷ lệ sẵn sàng hoạt động vượt quá 80%, để "Không có bệnh viện nào phải ngừng hoạt động", Bộ trưởng Vicente de la O Levy khẳng định.

Công viên điện mặt trời: Cuba đang tiến gần đến mục tiêu đạt 1.000 MW công suất lắp đặt vào cuối năm 2025, với 51 công viên.

"Hiện chúng ta đã có gần 800 MW" và trong tuần này sẽ hoàn thành thêm 8 công viên nữa. Chương trình này là công trình chung của cả nước, có sự tham gia của "toàn bộ ngành công nghiệp, Lực lượng Vũ trang, Bộ Xây dựng và tất cả các địa phương" - Ông Vicente de la O Levy nói.

Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, việc tích hợp năng lượng tái tạo đã cho thấy tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Cuba. Sản lượng điện mặt trời đã đạt đỉnh điểm hàng ngày hơn 700 MW, chiếm hơn 30% tổng sản lượng điện quốc gia vào một số thời điểm trong ngày.

Sự đóng góp này giúp ngăn ngừa tình trạng mất điện kéo dài 24 giờ mỗi ngày, thường xảy ra trong giờ cao điểm.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn nỗ lực mạnh mẽ của Cuba trong chuyển đổi năng lượng, với trọng tâm chính là điện mặt trời để giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu (chủ yếu dầu mỏ từ Venezuela) và tăng chủ quyền năng lượng.