Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khảo sát gây chú ý hé lộ nhân vật được người Nga tôn vinh nhất năm 2025

24-12-2025 - 07:35 AM | Tài chính quốc tế

Khảo sát VTsIOM cho thấy người dân Nga xem Tổng thống ông Vladimir Putin là anh hùng nổi bật nhất năm 2025.

Khảo sát gây chú ý hé lộ nhân vật được người Nga tôn vinh nhất năm 2025- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

Người dân Nga đã xác định Tổng thống Putin là anh hùng hàng đầu của năm nay, theo kết quả một cuộc khảo sát tổng kết năm 2025 và kỳ vọng chính trị của công chúng do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) thực hiện.

“Khi chúng tôi hỏi người Nga xem họ coi ai là anh hùng của năm 2025, Tổng thống nổi lên như người dẫn đầu không có đối thủ, với 22% người được hỏi nhắc đến Vladimir Putin” - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Chính trị tại Trung tâm Phân tích của VTsIOM, ông Mikhail Mamonov, nói.

Theo ông, vị nguyên thủ quốc gia Nga đã duy trì mức độ tín nhiệm cao ổn định ở mức 79% trong 2 năm qua, trong khi gần tương đương số người được hỏi (74%) bày tỏ sự ủng hộ đối với đường lối đối ngoại của ông.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hình ảnh tập thể của những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và lực lượng quân đội nói chung xếp ở vị trí được ngưỡng mộ nhiều thứ 2, ông Mamonov cho biết.

Những người được hỏi cũng nêu bật Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Thủ tướng Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trong danh sách các chính trị gia nổi bật khác.

Theo VTsIOM, đa số người tham gia khảo sát coi cuộc gặp tại Alaska giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là sự kiện quan trọng nhất của năm 2025.

Các sự kiện lớn khác gồm những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, cùng những thành công của Quân đội Nga.

“Phần lớn áp đảo người Nga kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến sự kết thúc của chiến dịch quân sự đặc biệt, với các mục tiêu của chiến dịch được hoàn thành,” ông Mikhail Mamonov cho biết thêm.

Theo TASS

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, putin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia âm thầm loại bỏ quyền kiểm soát giá dầu của OPEC+: Chuyện gì đang xảy ra?

Một quốc gia âm thầm loại bỏ quyền kiểm soát giá dầu của OPEC+: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Ngoài đất hiếm, quốc gia chủ chốt BRICS còn thống trị lĩnh vực khiến Lầu Năm Góc lo ‘toát mồ hôi’, nắm thóp quân đội Mỹ với hơn 6.000 thành phần tối quan trọng

Ngoài đất hiếm, quốc gia chủ chốt BRICS còn thống trị lĩnh vực khiến Lầu Năm Góc lo ‘toát mồ hôi’, nắm thóp quân đội Mỹ với hơn 6.000 thành phần tối quan trọng Nổi bật

Mỹ lại "nghía" Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt

Mỹ lại "nghía" Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt

07:10 , 24/12/2025
Mỹ giữ thuế chip Trung Quốc ở mức 0%, lên kế hoạch áp thuế từ năm 2027

Mỹ giữ thuế chip Trung Quốc ở mức 0%, lên kế hoạch áp thuế từ năm 2027

06:47 , 24/12/2025
Nhật Bản sẽ tiếp nhận 1,23 triệu lao động nước ngoài

Nhật Bản sẽ tiếp nhận 1,23 triệu lao động nước ngoài

23:13 , 23/12/2025
Reuters: Nvidia dự định giao chip H200 cho khách hàng Trung Quốc vào giữa tháng 2

Reuters: Nvidia dự định giao chip H200 cho khách hàng Trung Quốc vào giữa tháng 2

22:39 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên