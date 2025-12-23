Reuters: Nvidia dự định giao chip H200 cho khách hàng Trung Quốc vào giữa tháng 2

Reuters trích dẫn ba nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, Nvidia đã thông báo với các khách hàng tại Trung Quốc rằng hãng đặt mục tiêu bắt đầu giao mẫu chip AI mạnh thứ hai của mình sang thị trường này trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2.

Theo đó, nhà sản xuất chip của Mỹ dự kiến thực hiện các đơn hàng ban đầu từ lượng hàng tồn kho hiện có, với tổng khối lượng giao hàng ước khoảng 5.000–10.000 module chip, tương đương khoảng 40.000–80.000 chip AI H200.

Một nguồn tin khác cho biết Nvidia cũng đã thông báo với các khách hàng Trung Quốc về kế hoạch bổ sung công suất sản xuất mới cho dòng chip này, trong đó các đơn đặt hàng cho công suất bổ sung dự kiến mở từ quý II/2026.

Các nguồn tin của Reuters cho biết, ông lớn sản xuất chip AI Nvidia đang dự kiến sẽ giao mẫu chip H200 tới các khách hàng Trung Quốc trong tháng 2 tới.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh, vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn, do Bắc Kinh hiện chưa phê duyệt bất kỳ thương vụ mua H200 nào và tiến độ có thể thay đổi tùy theo các quyết định của cơ quan quản lý.

“Toàn bộ kế hoạch phụ thuộc vào sự phê duyệt của chính phủ. Chưa có gì chắc chắn cho đến khi có chấp thuận chính thức”, nguồn tin thứ ba nói.

Các nguồn tin từ chối nêu danh tính do các cuộc trao đổi mang tính riêng tư. Trong tuyên bố gửi Reuters, Nvidia cho biết hãng “liên tục quản lý chuỗi cung ứng. Việc bán H200 được cấp phép cho các khách hàng được ủy quyền tại Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng cho khách hàng tại Mỹ".

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay trước đề nghị bình luận từ phía Reuters.

Nếu được triển khai, các đợt giao hàng này sẽ là lần đầu tiên chip H200 được chuyển tới Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong tháng này rằng Washington sẽ cho phép bán loại chip này với mức phí 25%. Reuters tuần trước đưa tin chính quyền Trump đã khởi động một cuộc rà soát liên cơ quan đối với các đơn xin cấp phép bán chip H200 cho Trung Quốc, thực hiện cam kết cho phép các thương vụ này.

Động thái trên đánh dấu một thay đổi chính sách lớn so với chính quyền tiền nhiệm, vốn cấm bán các chip AI tiên tiến cho Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia.

H200 thuộc dòng Hopper thế hệ trước của Nvidia, vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng AI dù đã được kế nhiệm bởi dòng chip Blackwell mới hơn. Nvidia hiện tập trung sản xuất Blackwell và dòng Rubin sắp ra mắt, khiến nguồn cung H200 trở nên khan hiếm.

