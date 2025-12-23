Pháp báo động đỏ do lũ lụt nghiêm trọng nhất 3 thập kỷ ở miền Nam

(Ảnh: X)

Cảnh báo được ban hành sau khi lượng mưa lớn kỷ lục trong những ngày qua khiến mực nước các con sông dâng cao đột ngột, gây ngập lụt trên diện rộng ở miền Nam nước Pháp.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, trong vòng 3 ngày qua, một số khu vực miền Nam nước Pháp đã ghi nhận lượng mưa lên tới 300 mm, trong khi dự báo trong ngày 23/12 có thể tiếp tục xuất hiện thêm từ 30 - 50 mm mưa. Lượng mưa lớn liên tục đã khiến sông Hérault dâng cao nhanh chóng, buộc chính quyền phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường giao thông và khu vực công cộng tại thành phố Montpellier và các địa phương lân cận đã bị phong tỏa do ngập lụt, trong đó có các tuyến RD13 và RD913. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng.

Ngoài Hérault, 3 tỉnh khác gồm Lozère, Aveyron và Tarn đang ở mức cảnh báo cam - mức cao thứ hai - do nguy cơ lũ sông và tình trạng đường trơn trượt vì băng giá. Mặc dù cảnh báo băng giá dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào giữa trưa, song cảnh báo lũ lụt trên các con sông có thể kéo dài đến đêm Giáng sinh, thậm chí lâu hơn.

Cơ quan dự báo cho biết, tại khu vực Agde, mực nước sông đã tạm thời ổn định sau khi tăng mạnh từ trưa 22/12, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong suốt ngày 23 và có thể kéo sang ngày 24/12. Thị trưởng Agde, ông Sébastien Frey, cảnh báo mực nước có thể giảm nhẹ trước khi dâng cao trở lại trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, mực nước sông Hérault đã đạt 3,56 m, vượt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Cảnh báo lũ cũng được ban hành đối với các sông Lot, Tarn và Aveyron, dù chỉ áp dụng cho một số đoạn nhất định.

Tại Montpellier, sông Lez chảy qua trung tâm thành phố đã tràn bờ, buộc chính quyền đóng cửa các công viên công cộng và chợ Giáng sinh. Khoảng 1.000 hộ dân tại Hérault bị mất điện trong đêm, trong đó một nửa nằm ở Montpellier. Thành phố đã mở các điểm trú ẩn khẩn cấp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hỏa trong tỉnh đã tiếp nhận khoảng 1.000 cuộc gọi trong ngày 22/12, chủ yếu liên quan đến các vụ cứu hộ phương tiện mắc kẹt trên đường ngập nước. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong lớn do đợt lũ lụt này.