Campuchia đề nghị Thái Lan chuyển địa điểm đàm phán xung đột biên giới

Campuchia đề nghị Thái Lan tổ chức các cuộc đàm phán song phương về biên giới tại Kuala Lumpur, coi đây là địa điểm “an toàn và trung lập” trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước vẫn tiếp diễn, theo hãng thông tấn AFP .

Đề xuất được đưa ra khi hai nước dự kiến thương lượng các điều khoản ngừng bắn sau gần hai tuần xung đột. Theo giới chức, các cuộc giao tranh tái bùng phát trong tháng này đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng tại Thái Lan và 21 người tại Campuchia, buộc hơn 900.000 người dân sinh sống gần biên giới hai nước phải di tản.

Hơn 900.000 người dân buộc phải đi di tản trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang. (Ảnh: AP)

Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Bangkok sẽ tổ chức đối thoại với Phnom Penh sau cuộc gặp tại Kuala Lumpur với các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông cho hay cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 24/12 tại tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, trong khuôn khổ Ủy ban biên giới song phương hiện hành.

Tuy nhiên, theo AFP, trong thư đề ngày 22/12 gửi Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đề nghị chuyển địa điểm họp sang thủ đô Malaysia.

“Vì lý do an ninh, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới vẫn đang diễn ra, cuộc họp này nên được tổ chức tại một địa điểm an toàn và trung lập” , ông Tea Seiha viết. Ông cho biết Malaysia, nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã đồng ý đăng cai các cuộc đàm phán .

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trả lời báo chí sau cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN về tình hình Thái Lan – Campuchia, tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Hasnoor Hussain)

Cùng ngày, Campuchia cáo buộc Thái Lan tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Campuchia , chỉ ít giờ sau khi Bangkok thông báo hai bên đạt được nhất trí về việc tổ chức đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết giao tranh dọc biên giới vẫn tiếp diễn vào sáng 23/12.