“Ông già Noel” cướp siêu thị giữa đêm

Giữa không khí Giáng sinh ở Canada, một nhóm người mặc trang phục ông già Noel và các chú lùn bất ngờ xông vào một siêu thị lớn tại Montreal, nhanh tay gom hàng hóa chất đầy xe đẩy rồi rời đi trong thời gian ngắn. Tổng giá trị số thực phẩm bị lấy cắp ước tính khoảng 3.000 USD (gần 80 triệu đồng).

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 tối thứ Hai (22/12) tại một siêu thị thuộc chuỗi Metro ở Montreal. Cảnh sát cho biết có nhiều “cá nhân đeo mặt nạ và cải trang” cùng lúc vào cửa hàng, nhanh chóng lấy hàng trên kệ rồi đẩy xe ra ngoài trước sự bất ngờ của nhân viên.

Hàng hóa được chất đầy lên các xe đẩy. Nguồn: Instagram

Không lâu sau, một nhóm hoạt động xã hội tự xưng là Robins des ruelles (Những chú Robin trong ngõ hẻm) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm này được xem là một tổ chức theo phong cách “Robin Hood”, chuyên thực hiện các hành động phản đối bất công xã hội bằng cách tái phân phối tài nguyên cho cộng đồng.

Nhóm tuyên bố rằng toàn bộ số thực phẩm lấy từ siêu thị đã được mang đến đặt dưới một cây thông Noel tại một khu dân cư ở Montreal để người dân tự do nhận. Phần còn lại được phân bổ vào các tủ lạnh cộng đồng – nơi người khó khăn có thể lấy đồ ăn miễn phí.

Số thực phẩm bị đánh cắp được để lại dưới một cây thông Noel trong khu phố ở Montreal. Nguồn: Instagram

Họ tự gọi hành động của mình là một chiến dịch quyên góp thực phẩm quy mô lớn, đồng thời cho rằng họ không xem đây là hành vi trộm cắp. Trong bài đăng trên Instagram của trang Les soulèvements du fleuve, nhóm này chỉ trích các chuỗi siêu thị lớn đã lợi dụng lạm phát để tăng giá dù vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục. Phản ứng của cộng đồng khá trái chiều.

"Phi vụ Noel" được người dân tung hô. Nguồn: Instagram

Tuy nhiên, phía siêu thị Metro lại không đồng tình với cách nhìn này. Bà Geneviève Grégoire – đại diện truyền thông của Metro nhấn mạnh với CBC rằng dù động cơ có là gì, hành vi lấy cắp hàng hóa vẫn là phạm pháp. “Việc trộm cắp không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do nào,” bà nói.

Đại diện Metro cũng cho biết doanh nghiệp này đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trong năm 2025, bao gồm khoản quyên góp 1,15 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) cho các ngân hàng thực phẩm, cùng hàng triệu USD giá trị thực phẩm được trao tặng cho các tổ chức cộng đồng khác.

Hiện tại, cảnh sát Montreal xác nhận đang xem xét lại toàn bộ camera an ninh liên quan đến vụ việc. Dù chưa có ai bị bắt giữ nhưng giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất.

Nguồn: New York Post