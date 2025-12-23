Gây choáng ngợp với những chong chóng khổng lồ giữa biển, ngành công nghiệp này vừa trở thành “nạn nhân” mới nhất của ông Trump

Động thái này giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, lĩnh vực vốn đòi hỏi đầu tư khổng lồ và được xem là trụ cột trong chiến lược chuyển dịch năng lượng của nhiều bang ven biển. Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Dominion Energy, công ty điện lực đang phát triển dự án tại Virginia, đã giảm gần 4%.

Ngoài Coastal Virginia, chính quyền ông Trump cũng tạm dừng việc cho thuê đất liên bang đối với các dự án Vineyard Wind 1 ngoài khơi bang Massachusetts, Revolution Wind ngoài khơi Rhode Island, Sunrise Wind ngoài khơi Long Island và New England, cùng dự án Empire Wind 1 ở phía nam Long Island. Theo các nhà phát triển, tổng công suất của các dự án này đủ để cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết quyết định tạm dừng xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia do Lầu Năm Góc xác định. Theo đó, các dự án điện gió ngoài khơi có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động radar và giám sát quân sự.

Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức. Cổ phiếu của Ørsted, tập đoàn năng lượng Đan Mạch phát triển các dự án Revolution Wind và Sunrise Wind, đã lao dốc 11%. Equinor của Na Uy, đơn vị đứng sau dự án Empire Wind 1, cũng giảm khoảng 1%.

Dự án Điện gió ngoài khơi Coastal Virginia (CVOW) bao gồm 176 tuabin, dự kiến cung cấp điện cho hơn 600.000 hộ gia đình và hoàn thành vào năm tới. Dominion Energy nhấn mạnh đây là dự án then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ cũng như nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh tại bang Virginia. Khu vực Bắc Virginia hiện là trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, nơi nhu cầu điện tăng mạnh do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đồng thời góp phần đẩy giá điện lên cao.

“Việc dừng CVOW trong bất kỳ khoảng thời gian nào cũng sẽ đe dọa độ tin cậy của lưới điện đối với một số tài sản quan trọng nhất của quốc gia, bao gồm các lĩnh vực tác chiến, trí tuệ nhân tạo và dân sự,” Dominion cảnh báo trong một tuyên bố. Công ty cũng cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng lạm phát năng lượng và đe dọa hàng nghìn việc làm.

Bộ Nội vụ Mỹ cho biết việc tạm dừng các dự án sẽ tạo điều kiện để chính phủ liên bang “làm việc với các chủ sở hữu hợp đồng thuê và các đối tác cấp bang nhằm đánh giá khả năng giảm thiểu các rủi ro an ninh quốc gia do các dự án này gây ra”.

Theo đó, chính phủ Mỹ xác định rằng các cánh quạt tuabin và những “tháp phản xạ cao” của các dự án điện gió ngoài khơi có thể gây nhiễu radar. “Sự nhiễu loạn do các dự án điện gió ngoài khơi tạo ra có thể che khuất các mục tiêu di chuyển hợp pháp và tạo ra các mục tiêu giả trong khu vực lân cận,” cơ quan này cho biết.

Tổng thống Donald Trump đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp điện gió của Mỹ ngay từ ngày đầu nhậm chức. Ngày 20/1, ông ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ các hợp đồng thuê và giấy phép mới đối với các dự án điện gió trên đất liền và ngoài khơi, trong khi chờ một cuộc rà soát ở cấp liên bang.

Quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York gọi chiến dịch chống điện gió của ông Trump là “phi lý” và cảnh báo rằng động thái mới nhất của Bộ Nội vụ sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.

“Sự ám ảnh của Trump với việc tiêu diệt các dự án điện gió ngoài khơi là mất kiểm soát, phi lý và không chính đáng,” ông Schumer tuyên bố. “Trong bối cảnh chi phí năng lượng đang leo thang, quyết định này là một bước thụt lùi nghiêm trọng, đẩy hóa đơn tiền điện của người dân lên cao hơn nữa.”

Cuộc tấn công của chính quyền Trump vào ngành công nghiệp điện gió cũng đã gặp phải rào cản pháp lý. Ngày 8/12, Thẩm phán Patti Saris của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Massachusetts phán quyết rằng lệnh của ông Trump là “tùy tiện, thất thường và trái với luật pháp”, mở ra khả năng các quyết định đình chỉ này sẽ còn tiếp tục bị thách thức tại tòa án trong thời gian tới.

Nguồn: CNBC﻿