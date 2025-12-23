Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Hun Sen: Campuchia và Trung Quốc là bạn bè son sắt, cộng đồng chung vận mệnh trong kỷ nguyên mới

23-12-2025 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Techo Hun Sen nhấn mạnh chiều sâu và tính bền vững của mối quan hệ giữa hai nước.

Trang Fresh News (Campuchia) đưa tin, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen khẳng định Campuchia và Trung Quốc là bạn bè son sắt và là cộng đồng chung vận mệnh trong mọi giai đoạn của kỷ nguyên mới, nhấn mạnh chiều sâu và tính bền vững của mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Hun Sen đã đưa ra nhận xét này vào chiều 22/12 tại trụ sở đảng CPP trong cuộc gặp với Giáo sư Xie Chuntao - Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCPS) kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen (trái) bắt tay Giáo sư Xie Chuntao - Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 - tại trụ sở đảng CPP ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào chiều 22/12. Ảnh: Fresh News

Người phát ngôn của đảng CPP Chea Thyrith cho biết ông Hun Sen đã nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt và lâu dài giữa Campuchia và Trung Quốc, khẳng định lại rằng hai quốc gia là bạn bè son sắt với vận mệnh chung ngày càng được vun đắp trong kỷ nguyên mới.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch đảng CPP Hun Sen đã nồng nhiệt chào đón Giáo sư Xie Chuntao và đoàn đại biểu Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đồng thời nhấn mạnh rằng chuyến thăm này diễn ra sau lời mời được đưa ra trong chuyến công du chính thức Trung Quốc hồi tháng 12/2024 của ông.

Ông Hun Sen cho rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu Trung Quốc lần này mang đến cơ hội quý giá để tiếp tục mở rộng quan hệ song phương, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ở quy mô rộng lớn hơn giữa Campuchia và Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Giáo sư Xie Chuntao bày tỏ sự cảm kích đối với Chủ tịch đảng CPP vì đã tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi quan điểm, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ Campuchia - Trung Quốc hiện nay là mối quan hệ đối tác thân thiết và chiến lược. Ông Xie ghi nhận sự phát triển ổn định của hợp tác giữa hai đảng cầm quyền và bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau.

Giáo sư Xie cũng nhắc lại những hợp tác trong quá khứ, bao gồm các chuyến thăm lẫn nhau của các quan chức hai đảng và hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, mô tả những nỗ lực này là những trụ cột chính đã đưa Trung Quốc và Campuchia, cũng như các đảng cầm quyền hai nước xích lại gần nhau hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch đảng CPP Hun Sen hoan nghênh những tiến triển trong hợp tác giữa hai đảng và bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được tăng cường. Ông khuyến khích cả hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác thông qua việc trao đổi đoàn đại biểu thường xuyên hơn và mở rộng hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực giữa hai đảng.

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan

Theo Duy Nguyễn

