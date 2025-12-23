Thái Lan tấn công loạt toà nhà nghi là 'trung tâm lừa đảo' ở Campuchia

Theo phía Thái Lan, các tòa nhà này do các nhóm lừa đảo sử dụng và được cho là bị lực lượng bắn tỉa Campuchia dùng để nổ súng vào binh sĩ Thái Lan.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 48 phút. Hai công trình bị nhắm tới là các tòa nhà mới xây, đồng thời được ghi nhận có lắp đặt hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Theo thông tin từ quân đội Thái Lan, cả hai tòa nhà đều bị hư hại sau vụ tấn công. Phía Campuchia không bắn trả, trong khi những người bị cho là các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Các nhân chứng cho biết trước đó, cả người Thái Lan và Campuchia thường xuyên ra vào hai tòa nhà này để sử dụng máy tính, cho thấy nơi đây có thể được dùng làm trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh dọc khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia gia tăng, đặc biệt liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Poipet.

Kêu gọi kiềm chế và đàm phán

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này và Campuchia đã nhất trí tiến hành thêm các cuộc thảo luận trong tuần này về việc chấm dứt xung đột quân sự ở biên giới hai nước, sau các cuộc đàm phán tại Malaysia.

Ngoại trưởng Sihasak cho hay cuộc đàm phán được tiến hành theo đề xuất của Campuchia và sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) dự kiến diễn ra ngày 24/12. Đây sẽ là cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng hai nước và lập trường của Thái Lan là lệnh ngừng bắn phải xuất phát từ hành động chứ, không chỉ là lời tuyên bố.

Ngoại trưởng Sihasak cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Hội nghị bộ trưởng ngoại giao đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 22/12 ở Kuala Lumpur.

Tại hội nghị, nước Chủ tịch Malaysia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới chung.

Các trung tâm lừa đảo giữa căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Theo AFP, trên khắp Đông Nam Á, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp kiên cố để thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết những mạng lưới này thường sử dụng lao động là nạn nhân của nạn buôn người. Ước tính khoảng 100.000 người tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, trong đó nhiều người bị ép buộc làm việc.

Trong tháng này, ít nhất bốn sòng bạc dọc biên giới Campuchia – Thái Lan , trong đó có hai địa điểm được các tổ chức giám sát xác định là trung tâm lừa đảo, bị trúng hỏa lực trong căng thẳng quân sự giữa hai nước. Giao tranh được cho là đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán.

Theo Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, các sòng bạc bị Thái Lan tấn công có thể đang giam giữ hàng nghìn nạn nhân của nạn buôn người. Ông cho rằng việc ném bom các tổ hợp lừa đảo không phải là cách tiếp cận hợp lý để chống lại ngành công nghiệp lừa đảo, và các biện pháp như tịch thu tài sản sẽ hiệu quả hơn.

Quân đội Thái Lan đang tái diễn giải cuộc đụng độ với Campuchia như một cuộc chiến nhằm vào các mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, qua đó bổ sung một lý do mới cho các đợt không kích xuyên biên giới mà Bangkok cho biết nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo.

Cách tiếp cận mới này kết nối hai cuộc khủng hoảng âm ỉ tại Đông Nam Á: căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia, cùng với hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã chiếm đoạt hàng tỷ USD thông qua các hình thức như “vỗ béo để giết” và lừa đảo qua tổng đài.