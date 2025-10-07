Thái Lan: Cướp tiệm vàng 'để tài trợ cho các hoạt động nổi dậy'

Tờ Bangkok Post ngày 7/10 đưa tin, theo Bộ Tư lệnh Hoạt động An ninh Nội địa (Isoc) Khu vực 4 của Thái Lan, một vụ cướp có vũ trang tại một tiệm vàng ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, hôm 5/10, lấy đi số đồ trang sức bằng vàng trị giá hơn 35,6 triệu baht (tương đương 28,9 tỷ VNĐ), được thực hiện nhằm tài trợ cho một tổ chức ly khai ở miền Nam nước này.

Một nhóm cướp có vũ trang đã cướp tiệm vàng Yaowarat Bangkok bên trong trung tâm thương mại Big C, ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, Thái Lan, vào ngày 5/10. Ảnh: Khaosod

Trong quá trình điều tra vụ cướp, vào ngày 6/10, lực lượng chức năng Thái Lan đã tìm thấy hai chiếc xe bán tải, mà họ tin rằng đã được các nghi phạm sử dụng. Những chiếc xe đã bị bỏ lại tại một đồn điền cọ ở quận Waeng, tỉnh Narathiwat.

Lực lượng xử lý vật liệu nổ (EOD) và các nhân viên pháp y đã được triển khai đến hiện trường để đảm bảo rằng không có chất nổ nào được giấu trong xe và thu thập dấu vân tay và bằng chứng DNA.

Cảnh sát tin rằng vụ cướp liên quan đến 19-20 đối tượng được chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên đã đánh cắp hai chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ cướp, một nhóm khác đột kích tiệm vàng, trong khi nhóm thứ ba đặt chất nổ và rải đinh nhọn xung quanh trung tâm thương mại để tránh bị truy đuổi.

Tổng cộng, hai quả bom đã được kích nổ, một quả làm hư hại một cột đèn dọc theo đường Sungai Kolok-Sungai Padi, trong khi quả còn lại gây hư hại rào chắn đường sắt.

Các nghi phạm được cho là đã chạy trốn dọc theo tuyến đường Sakor-Waeng, vượt biên sang Malaysia.

Trung tướng Norathip Pounok - Tư lệnh Quân khu 4 và quyền Giám đốc Isoc Khu vực 4 - đã ra lệnh tăng cường an ninh ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Ông cũng ra lệnh tuần tra thêm dọc biên giới Thái Lan - Malaysia.

Các cơ quan an ninh đang xem xét hình ảnh từ camera giám sát và thu thập bằng chứng pháp y để xác định những người có liên quan, ông Norathip nói.

Một trong hai chiếc xe bán tải được cho là tang vật trong vụ cướp tiệm vàng bị bỏ lại trong một đồn điền ở quận Waeng, tỉnh Narathiwat, Thái Lan, vào ngày 6/10. Ảnh: Bangkok Post

Các nhà điều tra nghi ngờ nhóm này có quan hệ với Barisan Revolusi Nasional (BRN) - một phong trào nổi dậy chủ chốt ở miền nam Thái Lan.

Các quan chức tin rằng vụ cướp không chỉ nhằm tạo ra sự hoảng loạn mà còn để gây quỹ cho các hoạt động của lực lượng nổi dậy. Những vụ việc tương tự trong quá khứ bao gồm các vụ cướp máy ATM có tổ chức vào tháng 8 và một vụ đột kích tiệm vàng lớn tại thành phố Songkhla ở miền nam Thái Lan, gần biên giới với Malaysia, vào năm 2019.

Siripong Angkasakulkiat - người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan - cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã bày tỏ tin tưởng rằng tình hình sẽ sớm được giải quyết.

