Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan thấp nhất trong 9 năm

Ảnh minh họa.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 345 USD/tấn vào ngày 2/10, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, giảm so với mức 350 USD/tấn của tuần trước.

Các nhà giao dịch cho rằng giá giảm là do nhu cầu không thay đổi. Một thương nhân tại Bangkok cho biết, các đơn đặt hàng gạo Thái Lan chủ yếu là với số lượng nhỏ và từ những người mua thường xuyên. Một thương nhân khác cho biết nguồn cung dồi dào do đang trong vụ thu hoạch.

Một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan hôm đầu tuần cho biết, nước này vẫn giữ mục tiêu xuất khẩu ở mức 7,5 triệu tấn trong năm nay.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán trong tuần này ở mức 358-365 USD/tấn, tăng so với mức 354-362 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 369-375 USD/tấn. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào khoảng giữa tháng 9/2025, do nhu cầu xuất khẩu yếu và nguồn cung tăng.

Một thương nhân tại New Delhi cho biết nhu cầu có phần khả quan hơn tuần trước, khi người mua dường như nhận thấy giá đã chạm đáy và có thể sẽ không giảm thêm nữa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 440-465 USD/tấn vào ngày 2/10, không đổi so với một tuần trước.

Theo một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu toàn cầu yếu.

Các thương nhân cho biết giá gạo đang chịu tác động bất lợi sau khi Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất, quyết định gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo thêm 60 ngày.