Nghịch lý tại Thái Lan: Giá vàng thật lập kỷ lục, người dân đổ xô mua... vàng giả

Tờ Khaosod (Thái Lan) ngày 2/10 đưa tin, với việc giá vàng thật tăng vọt lên 60.000 baht/bath-weight (khoảng 3.780 USD/ounce troy, tương đương 31,1 gram) trước đó một ngày, đạt mức cao nhất trong lịch sử, nhu cầu về trang sức vàng giả đã tăng vọt tại Thái Lan.

Khách hàng đang xem đồ trang sức vàng giả tại Thong Ek Jewelry - cửa hàng vàng giả bán chạy nhất Thái Lan tại Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thái Lan - vào ngày 1/10, khi giá vàng thật đạt mức kỷ lục. Ảnh: Khaosod

Chủ sở hữu của Thong Ek Jewelry - cửa hàng trang sức vàng giả bán chạy nhất Thái Lan, tọa lạc tại phố Born ở khu Muang Thong Thani, huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi - tiết lộ vào ngày 1/10 rằng giá vàng thật tăng vọt đã thúc đẩy đáng kể doanh số bán hàng của họ.

Inkwat Decharat, 41 tuổi, và Juthamas, 32 tuổi - hai vợ chồng chủ cửa hàng - cho biết doanh nghiệp của họ đã tăng trưởng đều đặn kể từ khi giá vàng thật lần đầu tiên tăng lên 40.000–50.000 baht (1.200–1.540 USD) cho mỗi bath-weight (tương đương 15,2 gram). Khi giá vàng thật vượt quá 50.000 baht (1.540 USD), nhu cầu từ cả khách hàng mới và khách hàng cũ đối với vàng giả đều tăng lên. Giờ đây, khi giá vàng thật đạt mức 60.000 baht (1.850 USD), doanh số lại tăng vọt.

Inkwat giải thích rằng vàng vẫn là một món trang sức được xã hội ưa chuộng, giúp tăng thêm sự tự tin và địa vị cho người đeo. Nhưng khi vàng thật ngày càng trở nên đắt đỏ, vàng giả đã nổi lên như một lựa chọn thay thế hấp dẫn - dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn nhiều.

“Các sản phẩm vàng giả của chúng tôi liên tục được nâng cấp về chất liệu, kiểu dáng và hoa văn, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hậu mãi và bảo hành. Đây chính là lý do tại sao Ek Jewelry đã trở thành cửa hàng vàng giả số một tại Thái Lan, với lượng khách hàng ngày càng tăng”, Inkwat nói.

Inkwat Decharat, 41 tuổi, và Juthamas Decharat, 32 tuổi - vợ chồng chủ cửa hàng trang sức Thong Ek ở Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thái Lan - tạo dáng bên một bộ trang sức của họ vào ngày 1/10. Ảnh: Khaosod

Juthamas cho biết thêm rằng mặc dù nền kinh tế Thái Lan trì trệ và sức mua suy yếu, cửa hàng vẫn có doanh số ổn định. Nhiều khách hàng cần trang sức cho các dịp gặp mặt xã giao hoặc tham dự lễ hội khi trở về quê nhà. Những người khác lựa chọn vàng giả vì lý do an toàn, họ muốn cất giữ vàng thật và đeo trang sức vàng giả khi ra ngoài.

Inkwat nhấn mạnh rằng mặc dù cửa hàng của họ bán vàng giả, nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Khách hàng có thể đổi trả sản phẩm theo chính sách bảo hành của họ. "Tôi tin rằng trong ba tháng tới, doanh số vàng giả sẽ tăng thêm 20-30%. Đến cuối năm và trong kỳ nghỉ lễ dài, doanh số có thể tăng vọt 100-200%, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị tăng gấp ba lượng hàng trong kho", ông nói.

Keng - một khách hàng lâu năm - cho biết anh thường xuyên tới cửa hàng để xem các mẫu mới. "Cửa hàng này chất lượng tốt hơn và nhiều lựa chọn hơn các cửa hàng khác. Đối với tôi, vàng giả là cần thiết, đặc biệt là trong các sự kiện xã giao. Tôi thích nó vì nó tiện lợi, dễ sử dụng và tôi không phải lo lắng về vấn đề an toàn, nhất là khi giá vàng thật đang tăng vọt."