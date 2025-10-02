Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính sách lạ về tiền mua vé số ở Thái Lan

02-10-2025 - 17:48 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu của chính sách mới về tiền mua vé số là khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Chính phủ Thái Lan đang giới thiệu chính sách mới cho phép người dân chuyển đổi tiền mua vé số điện tử không trúng thành khoản tiết kiệm hưu trí. Mục đích của chương trình là "hoàn lại lợi nhuận" và khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Ông Ekniti Nitithanprapas, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, đã xác nhận kế hoạch này hôm 1-10.

Chính sách lạ về tiền mua vé số ở Thái Lan- Ảnh 1.

Chương trình chỉ áp dụng cho vé số điện tử mua qua ứng dụng "Pao Tang". Ảnh: Bangkok Post

Sáng kiến mới nói trên dự kiến được triển khai trong vòng 4 tháng tới, theo đó cho phép một phần giá trị của các vé số điện tử không trúng được tự động chuyển vào một tài khoản tiết kiệm riêng biệt.

Theo trang The Nation, ông Ekniti giải thích chương trình hoàn toàn tách biệt với chương trình "Hưu trí từ vé số" của Quỹ Tiết kiệm Quốc gia (NSF).

Khoản tiền này được quản lý theo các nguyên tắc tương tự như Quỹ Hưu trí Tự nguyện (RMF) và người dân có thể rút tiền khi đến tuổi 55.

Ông Ekniti nói thêm rằng những người từ 56 tuổi trở lên vẫn có thể tiếp tục tiết kiệm thêm 5 năm nữa và số tiền tích lũy có thể được dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn, giúp người tiết kiệm có thêm tính thanh khoản.

Bộ Tài chính cũng dự định phát hành trái phiếu chính phủ lãi suất hấp dẫn 1%/tháng cho người cao tuổi và người nghỉ hưu, giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tham gia.

Ông Lavaron Sangsnit, Thư ký Thường trực Bộ Tài chính, nhấn mạnh mục tiêu của dự án là thúc đẩy tiết kiệm chứ không khuyến khích cờ bạc.

Đáng chú ý chương trình chỉ áp dụng cho vé số điện tử mua qua ứng dụng Pao Tang vì hạ tầng số của nền tảng này cho phép theo dõi chính xác người mua và lưu thông tin vào từng tài khoản tiết kiệm cá nhân.

Nguồn vốn cho việc hoàn tiền tiết kiệm này sẽ được trích từ 17% doanh thu hiện dành cho Văn phòng Xổ số Chính phủ (GLO).

Các cuộc thảo luận với GLO và Ngân hàng Krung Thai (đơn vị vận hành ứng dụng Pao Tang) đã xác nhận rằng chương trình này khả thi về mặt pháp lý và đã sẵn sàng về mặt công nghệ để triển khai.

Thái Lan quyết định đóng cửa biên giới giáp Campuchia vô thời hạn

Theo Xuân Mai

Người Lao động

