Mỹ: Bắt 6 nghi phạm trong loạt vụ cướp 12 tiệm vàng tại California

26-09-2025 - 18:19 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 25/9, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside (Mỹ) cho biết 6 đối tượng đã bị bắt giữ vì liên quan đến hàng loạt vụ trộm cướp xảy ra tại nhiều địa điểm ở miền Nam California từ tháng 5 đến tháng 9.

Theo thông tin, lúc 14h15 ngày 9/8, cảnh sát nhận tin báo về một vụ cướp tại cửa hàng trang sức trên tuyến đường Highway 111 (Palm Desert). Nhiều nhân chứng cho biết 4 kẻ đeo mặt nạ cầm búa xông vào cửa hàng, đập vỡ các tủ trưng bày và lấy đi số hàng hóa trị giá hơn 87.000 USD trước khi tẩu thoát.

Mỹ: Bắt 6 nghi phạm trong loạt vụ cướp 12 tiệm vàng tại California- Ảnh 1.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện đây chỉ là một trong 12 vụ cướp theo hình thức tương tự tại các hạt Orange, Riverside và Los Angeles. Từ chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định 6 nghi phạm chính gồm:

- Keyon Hampton (20 tuổi, cư trú tại Lancaster)

- Khalil Tanner (24 tuổi, cư trú tại Rosamond)

- Jamail Wilson (24 tuổi, cư trú tại Los Angeles)

- J’Quan Brasher (27 tuổi, cư trú tại Lancaster)

- Ryan Hawes (35 tuổi, cư trú tại Los Angeles)

- George Diamond (41 tuổi, cư trú tại Lancaster)

Ngày 11/9, lực lượng chức năng phối hợp với Cục Tội phạm nghiêm trọng Los Angeles, Lực lượng chuyên trách tội phạm bán lẻ có tổ chức và nhiều đơn vị khác tiến hành truy bắt tại Lancaster, bắt giữ thành công Tanner và Brasher. Năm ngày sau, Hampton cũng bị bắt tại Lancaster. Tiếp đó, ngày 18/9, Wilson bị bắt ở Los Angeles và Diamond bị bắt tại Lancaster ngày 23/9.

Riêng Hawes được xác định đã bị nhà chức trách liên bang giam giữ trước đó vì một vụ án khác.

Tất cả các nghi phạm hiện đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ John Benoit, đối diện với nhiều tội danh: cướp, phá hoại tài sản khi gây án, trộm cắp tài sản lớn, trộm cắp có tiền án, đột nhập và âm mưu phạm tội.

Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin về 12 vụ việc trên liên hệ đường dây nóng để phục vụ công tác điều tra.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, hai tiệm vàng của người gốc Việt là Kim Hưng và Fine Jewelry ở San Jose cũng bị băng cướp vũ trang xông vào cướp phá.

Nguồn: CBS News

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

