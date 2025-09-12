Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

12-09-2025 - 16:40 PM | Tài chính quốc tế

Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Theo ABC 7 News NBC Bay Area, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm đeo mặt nạ dùng búa đập phá cửa hàng Fine Jewelry ở TP Milpitas, bang California - Mỹ, là một tiệm vàng của người gốc Việt.

Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California- Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy băng cướp bịt mặt đã đập phá cửa tiệm vàng Fine Jewelry ở TP Milpitas, bang California - Mỹ

Phía cảnh sát cho biết họ đã nhận được tin báo về vụ cướp vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều 10-9 tại một cửa hàng trang sức trong siêu thị Seafood City.

Khoảng 10 đến 15 nghi phạm đã xông vào cửa hàng, khi chỉ có chủ cửa hàng và một nhân viện bên trong. Chủ cửa hàng đã nổ súng nhưng không có thương tích nào được báo cáo. Không có gì bị đánh cắp, mặc dù cửa ra vào và của sổ đã vỡ tan.

Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Khẩu súng trong vụ việc thuộc sở hữu hợp pháp của chủ tiệm.

Thị trưởng TP Milpitas Carmen Montano nói với ABC 7 News: "Tôi cảm thấy rằng nếu họ không có vũ khí để dọa thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn".

Bà Montano cũng cho hay cửa hàng này từng bị cướp cách đây 2 năm. Khi đó, tất cả trang sức đều bị cướp và công ty bảo hiểm đã tăng phí bảo hiểm.

Bà Montano cũng như nhiều người khác đang kêu gọi Thống đốc bang California Gavin Newsom phân bổ ngân sách cho Dự luật 36, một dự luật về chống tội phạm đã được thông qua vào tháng 11 năm ngoái nhằm nâng cao an toàn công cộng.

Vụ cướp tiệm vàng này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở TP San Jose cùng bang, nơi chủ tiệm 88 tuổi đã bị đẩy ngã và bị đột quỵ.

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn

Theo Thu Anh

Người Lao động

