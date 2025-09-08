Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn

08-09-2025 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Tiệm vàng Kim Hung ở TP San Jose, bang California – Mỹ vừa bị một nhóm cướp táo tợn đập phá tủ kính, cướp đi nhiều trang sức có giá trị.

Thông tin trên được báo San Francisco Chronicle đưa tin ngày 7-9 (giờ Mỹ), đồng thời công bố đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ cướp.

Nội dung camera cho thấy một chiếc xe lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, sau đó hơn chục kẻ bịt mặt xông vào bên trong, đập vỡ các tủ trưng bày và hốt sạch các món đồ trang sức quý giá.

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn- Ảnh 1.

Tiệm vàng Kim Hung ở Mỹ. Ảnh: SAN FRANCISCO CHRONICLE

Sở cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra vụ "cướp có vũ trang" xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng, nằm trên dãy 1900 đường Aborn. 

Vụ cướp xảy ra lúc 14 giờ 09 phút ngày 5-9 nhưng đến sáng 7-9 vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt, cảnh sát cũng chưa xác định được danh tính bọn chúng.

Nguồn tin ban đầu cho biết tham gia vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng có "nhiều nghi phạm", ít nhất một tên mang theo súng. 

Video hiện trường cho thấy có 2 nhân viên có mặt khi vụ việc xảy ra, trong đó một người đàn ông 88 tuổi, được xác định là chủ tiệm đã bị xô ngã mạnh xuống sàn. Nạn nhân bị thương do kính vỡ và còn lên cơn đột quỵ, theo các thông tin trên mạng xã hội. 

Báo San Francisco Chronicle cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Hiện cảnh sát chưa tiết lộ giá trị tài sản bị cướp, trong khi nhóm cướp đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều xe và đang bị truy lùng.

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn- Ảnh 2.

Hơn chục tên cướp xông vào tiệm vàng đập phá và cướp trang sức. Ảnh: KTVU

Người đàn ông thuê xe Rolls-Royce để đi… cướp ngân hàng

Theo Hải Hưng

Người Lao động

