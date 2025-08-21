Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc nữ phóng viên bị cướp giật điện thoại ngay trên sóng trực tiếp

21-08-2025 - 18:45 PM

Toàn bộ sự việc được camera ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Một nữ phóng viên truyền hình ở Brazil vừa trở thành nạn nhân của vụ cướp táo tợn vào sáng ngày 19/8 khi đang chuẩn bị lên sóng trực tiếp trước cổng một nhà tù tại São Paulo.

Beatriz Casadei, phóng viên của chương trình tin tức buổi sáng Balanço Geral, đang cầm điện thoại và chờ tín hiệu để phát sóng từ Trại giam Tạm thời Pinheiros IV thì bất ngờ bị một người đi xe đạp lao tới giật phăng điện thoại. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại, cho thấy tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát, để lại nữ phóng viên choáng váng vì bất ngờ.

Khoảnh khắc nữ phóng viên bị cướp giật điện thoại ngay trên sóng trực tiếp- Ảnh 1.

Toàn bộ vụ cướp đã được ghi lại trên sóng truyền hình (Nguồn: newsX)

Phóng viên Rafael Ferrari, đồng nghiệp của Casadei trong chương trình, cho biết nghi phạm đã lảng vảng quanh khu vực trước khi vụ việc xảy ra. “Cô ấy đang cầm điện thoại để xem lại thông tin chuẩn bị lên sóng thì bất ngờ bị giật mất”, anh kể lại.

Theo các nhân chứng, kẻ tấn công đã nhanh chóng tẩu thoát dọc tuyến Marginal Pinheiros hướng về Ceagesp vào khoảng 7 giờ sáng. Dù ê-kíp đã để ý thấy một số dấu hiệu khả nghi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nữ phóng viên vẫn không tránh khỏi trở thành nạn nhân của vụ cướp.

Beatriz sau đó đã trình báo vụ việc với cảnh sát. May mắn là cô không bị thương và vẫn có thể tiếp tục làm việc. Hiện đoạn video về vụ cướp đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu phóng viên ở Brazil trở thành mục tiêu cướp giật. Hồi tháng 7, nhà báo Clara Nery cũng bị một kẻ lạ mặt lao tới giật điện thoại ngay trước giờ lên sóng. Nhờ phản xạ kịp thời, cô giữ chặt thiết bị và không để bị cướp.

Khoảnh khắc nữ phóng viên bị cướp giật điện thoại ngay trên sóng trực tiếp- Ảnh 2.

Một nhà báo Brazil khác cũng đã từng bị cướp điện thoại ngay trước khi lên sóng (Nguồn: claranery/Instagram)

Nguồn: The Sun, Vistazo

Theo Uyên Bùi

Đời sống & pháp luật

