Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn

25-09-2025 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Khoảng 25 người đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở San Ramon, bang California – Mỹ, cướp đi số hàng ước tính 1 triệu USD.

Sở Cảnh sát TP San Ramon nói với đài ABC News cho đến nay, 7 nghi phạm đã bị bắt giữ và một số trang sức đã được thu hồi.

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn- Ảnh 1.

Một nhóm gần 25 người đột nhập vào cửa hàng trang sức giữa ban ngày vào ngày 22-9, đánh cắp số trang sức trị giá ước tính 1 triệu USD. Ảnh: KGO

Theo cảnh sát, nhóm này đã cướp phá cửa hàng Heller Jewelers, tọa lạc tại trung tâm mua sắm City Center Bishop Ranch vào chiều 22-9 (giờ địa phương) và trang bị ít nhất 3 khẩu súng. Đoạn video do đài ABC7 của ABC News tại San Francisco thu thập được cho thấy một nhóm che kín mặt vào cửa hàng và đập phá các tủ trưng bày bằng xà beng và cuốc trước khi bị nhốt bên trong bởi cửa tự động đóng.

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn (Clip: Thanh Long)

Đây là lần thứ hai trong hai năm, Heller Jewelers bị nhắm đến trong một vụ cướp lớn. Trước đó, một nhóm 7 người đàn ông che mặt tương tự đã đột nhập vào cửa hàng vào năm 2023 và lấy đi số trang sức trị giá 1,1 triệu USD. Theo các báo cáo địa phương vào thời điểm đó, các nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ nhờ thiết bị theo dõi GPS được giấu bên trong một chiếc đồng hồ Rolex bị đánh cắp.

Hôm 22-9, một thành viên của nhóm này đã nổ súng vào cửa để tẩu thoát trước khi băng cướp chạy trốn bằng 6 chiếc xe trong khu vực đậu xe của trung tâm thương mại, một số xe trong số đó được cho là đã bị cướp.

Trung úy Mike Pistello của Sở Cảnh sát San Ramon nói với ABC7: "Khi chúng xông vào, chúng gần như đã chiếm hoàn toàn cửa hàng. Lấy bất cứ trang sức nào có sẵn".

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn- Ảnh 2.

7 nghi phạm đã bị bắt sau vụ cướp. Ảnh: Sở Cảnh sát San Ramon

Cảnh sát đã truy đuổi 6 chiếc xe tẩu thoát nhưng cuối cùng đã phải dừng cuộc truy đuổi vì lý do an toàn cộng đồng sau khi nhóm này chạy quá tốc độ 160 km/giờ.

Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt giữ 7 nghi phạm, bao gồm một người vị thành niên. Độ tuổi của các nghi phạm từ 17 đến 31 và tất cả đều được cho là sống quanh Oakland. Họ cho rằng các nghi phạm có thể có liên quan đến các vụ cướp tương tự khác trong khu vực Vịnh San Francisco.

Ông Pistello khẳng định: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng làm những việc như thế này". Theo giới chức trách, một số đồ trang sức và hai khẩu súng được sử dụng trong vụ án đã được thu hồi sau đó.

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn

Theo Xuân Mai

Người Lao động

