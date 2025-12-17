Cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) giữa đêm, có người bị thương, hơn 100 người tháo chạy trong đêm

Ba người đã bị thương và hơn 100 người khác phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn, nghi do thắp hương, bùng phát tại một căn hộ ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào thứ Tư (16/12).

Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng tại một căn hộ thuộc khu Prime View Garden trên đường King Fung Path, quận Tuen Mun và sau đó đã được dập tắt.

Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn nghi ngờ do một người phụ nữ 40 tuổi thắp hương tại nhà, khiến lửa bén vào các vật dụng gần đó. Không có bằng chứng nào cho thấy có yếu tố tội phạm trong vụ việc này.

Người phụ nữ họ Kong đã bị thương ở tay và chân, sau đó được đưa đến bệnh viện Tuen Mun để điều trị. Hai người đàn ông khác sống cùng khu chung cư là ông Yung (70 tuổi) và ông Chan (71 tuổi) cũng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư cao tầng đông đúc, nhất là vào thời điểm cuối năm khi các hoạt động thờ cúng gia tăng. Tại Hồng Kông, nơi các căn hộ thường có diện tích nhỏ và chứa nhiều đồ đạc, việc thắp hương không có sự giám sát hoặc đặt gần các vật liệu dễ cháy như rèm cửa, giấy tờ có thể dẫn đến những thảm kịch khôn lường chỉ trong vài phút.

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo người dân nên sử dụng các loại lư hương có nắp đậy, đảm bảo không gian xung quanh thông thoáng và tuyệt đối không để hương cháy khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Ngoài ra, việc hơn 100 người phải tháo chạy giữa đêm cũng cho thấy tầm quan trọng của hệ thống báo cháy tự động và việc nắm rõ lối thoát hiểm trong các tòa nhà chật hẹp để tránh tình trạng hoảng loạn khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Nguồn: SCMP