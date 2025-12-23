Canada trục xuất số lượng người nhập cư kỷ lục trong năm 2025

(Ảnh: Canadian Press)

Các cuộc trục xuất diễn ra trong bối cảnh nước này đồng thời ghi nhận mức sụt giảm dân số mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II, theo số liệu tổng kết mới nhất của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Dữ liệu của CBSA cập nhật đến ngày 31/10/2025 cho thấy, trong năm nay đã có 18.785 trường hợp bị buộc rời khỏi Canada, trong đó có 8.982 trường hợp bị trục xuất theo lệnh cưỡng chế. Khi tính thêm các hoạt động trong tháng 11 và 12, tổng số người bị buộc rời Canada trong cả năm 2025 đã tăng lên 18.969 trường hợp - mức cao nhất từ trước đến nay.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh số người nhập cảnh vào Canada giảm đáng kể. Năm 2025, hơn 70 triệu lượt khách hợp pháp qua biên giới nước này, giảm 12% so với năm trước.

Theo CBSA, lệnh trục xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các biện pháp cưỡng chế, tiếp theo là lệnh cấm nhập cảnh có thời hạn và lệnh yêu cầu tự nguyện rời đi. So với các năm trước, số trường hợp bị buộc rời Canada đã tăng rõ rệt, từ 15.207 trường hợp năm 2023 lên 17.357 trường hợp năm 2024 và gần 19.000 trường hợp trong năm 2025.

Hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư được duy trì ở mức cao trong suốt năm. Ngoài các vụ trục xuất, CBSA cho biết đã từ chối cho hơn 35.600 người nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ giáp Mỹ do không đủ điều kiện, hoàn tất kiểm tra an ninh đối với gần 62.000 người xin tị nạn và ngăn chặn gần 5.900 trường hợp lên máy bay ở nước ngoài vì giấy tờ không hợp lệ.

(Ảnh: Canadian Press)

Trong số các trường hợp bị buộc rời Canada, có 841 vụ liên quan đến các lý do nghiêm trọng như đe dọa an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, vi phạm nhân quyền hoặc phạm tội hình sự. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp bị xử lý là do không tuân thủ quy định nhập cư, bao gồm lưu trú quá hạn, vi phạm điều kiện thị thực hoặc không rời khỏi Canada theo yêu cầu.

Xét theo khu vực, tỉnh Quebec ghi nhận số vụ trục xuất cao nhất, tiếp đến là vùng đô thị Greater Toronto (Ontario). Các chuyên gia cho rằng điều này phản ánh áp lực lớn từ số lượng đơn xin tị nạn và người cư trú tạm thời tập trung tại các trung tâm đô thị lớn và cửa ngõ nhập cảnh quan trọng.

Đáng chú ý, việc gia tăng trục xuất diễn ra song song với xu hướng giảm dân số hiếm thấy tại Canada. Theo Cơ quan Thống kê Canada, dân số nước này đã giảm khoảng 76.000 người trong quý III/2025, tương đương mức giảm 0,18% - mức sụt giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 1946. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do số người nhập cư không thường trú giảm mạnh, sau khi chính phủ Canada thắt chặt chính sách đối với sinh viên quốc tế và lao động tạm thời.

Các số liệu cho thấy năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách nhập cư của Canada, khi nước này vừa thu hẹp các kênh tiếp nhận người nhập cư, vừa tăng cường thực thi pháp luật, trong bối cảnh áp lực về nhà ở, dịch vụ công và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.