Đồng rupee giảm giá mạnh nhất châu Á trong năm 2025

Đồng rupee Ấn Độ là đồng tiền hoạt động kém nhất châu Á năm 2025 và dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn ở đầu năm 2026, chủ yếu do bất ổn thương mại với Mỹ và khối ngoại bán ròng mạnh.

Đồng rupee đã giảm giá đáng kể từ mức 85,64 rupee đổi 1 USD hồi đầu năm, vượt mốc 90 vào đầu tháng 12 và hiện giao dịch quanh mức 89,6. Các nhà phân tích dự báo đồng tiền này có thể chạm mốc 92 rupee đổi 1 USD vào cuối tháng 3/2026 nếu không có tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn Độ.

Nguyên nhân chính là mức thuế quan cao tới 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ dẫn đến xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh trong tháng 9 trước khi phục hồi vào tháng 11. Bên cạnh đó, tính đến ngày 19/12, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng 18,5 tỷ USD khỏi cổ phiếu Ấn Độ. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã phải can thiệp mạnh để kiềm chế đà giảm.

Theo các nhà giao dịch, rupee đã tránh được mức giảm sâu hơn nhờ khả năng can thiệp của RBI nhằm kiểm soát biến động quá mức. Quan điểm của RBI hiện khá rõ ràng: để thị trường xác lập tỷ giá, nhưng sẵn sàng hành động khi biến động trở nên cực đoan.

Ông Anil Bhansali, Giám đốc bộ phận ngân quỹ của Finrex Treasury Advisors, cho rằng mốc hỗ trợ tiếp theo của rupee là 90,80/USD. Nếu phá vỡ ngưỡng này, tỷ giá có thể tiến nhanh về vùng 91–92/USD.