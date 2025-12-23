Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cướp táo tợn 1 tỉ yen tiền mặt trong 30 giây ở Hồng Kông

23-12-2025 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Hồng Kông - Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 15 người địa phương liên quan vụ cướp táo tợn khoản tiền mặt 1 tỉ yen tại khu Sheung Wan

Theo thông tin từ Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) ngày 22-12, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18-12 tại đường Wing Lok. Hai nhân viên người Trung Quốc của một công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đang trên đường mang tiền đi đổi ngoại tệ thì bất ngờ bị tấn công.

Khi 2 nhân viên này vừa xuất hiện trước một căn nhà trên đường Wing Lok thì một ô tô con bất ngờ lao tới. Ba đối tượng nhanh chóng nhảy xuống xe, trong đó một tên cầm dao uy hiếp 2 nhân viên, cướp đi 4 vali chứa khoảng 1 tỉ yen tiền mặt rồi bỏ trốn.

Một số tang vật trong vụ cướp 1 tỉ yen được cảnh sát Hồng Kông trưng bày tại buổi họp báo ngày 22-12. Ảnh: Sing Tao Daily

Theo cảnh sát, toàn bộ vụ cướp diễn ra chưa đầy 30 giây, được tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Japan News đưa tin sau khi ra tay, cả nhóm lái xe đến khu vực lân cận, chuyển số tiền cướp được sang một xe 7 chỗ rồi bỏ lại chiếc ô tô gây án trên đường Jervois.

Tại buổi họp báo ngày 22-12, cảnh sát nhận định đây là vụ cướp có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi nạn nhân từ trước và nắm rõ thời gian, lộ trình cũng như số tiền mà họ mang theo. Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận vai trò cụ thể, từ theo dõi đến trực tiếp cướp tiền cũng như hỗ trợ tẩu thoát.

Theo Global Times, 11 người đàn ông và 4 phụ nữ đã bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu cũng như toàn bộ nhóm trực tiếp thực hiện vụ cướp. Một số đối tượng bị nghi có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được.

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem các nghi phạm có quen biết với nạn nhân hay không, cũng như bằng cách nào nhóm cướp biết được họ mang theo số tiền mặt lớn để đổi ngoại tệ. Nhà chức trách không loại trừ khả năng sẽ còn thêm các vụ bắt giữ khác.

Nửa thế kỷ truy tìm thủ phạm vụ cướp bí ẩn nhất Nhật Bản

Theo Tường Như

Người Lao động

