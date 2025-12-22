Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rút ruột công trình, thuê thầu phụ trái phép, làm giả giấy tờ: Loạt nhà thầu đường sắt cao tốc Trung Quốc bị xử phạt

22-12-2025 - 20:32 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan đường sắt Trung Quốc cho biết các nhà thầu đã làm ăn gian dối khi xây dựng 1 đoạn trên tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh.

Rút ruột công trình, thuê thầu phụ trái phép, làm giả giấy tờ: Loạt nhà thầu đường sắt cao tốc Trung Quốc bị xử phạt- Ảnh 1.

Cơ quan điều hành đường sắt quốc gia Trung Quốc đã xử phạt các nhà thầu vì chất lượng thi công kém trên một đoạn đường sắt cao tốc ở phía tây nam Trung Quốc.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (China Railway Corporation – CRC) cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về chất lượng thi công kém trên đoạn đường sắt Thượng Hải – Côn Minh thuộc tỉnh Quý Châu.

CRC cho biết đã tiến hành điều tra sau khi phát hiện một loạt vấn đề về chất lượng vào tháng 6 – 7.

CRC không công bố thông tin chi tiết về các sự cố, nhưng một đường hầm ở Quý Châu đã bị ngập, buộc chính quyền phải tạm ngừng dịch vụ tàu trong 3 ngày.

Thông cáo cho biết thêm, những vấn đề này đã “làm giảm mức độ an toàn vận hành tàu hỏa, gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động”.

Thông cáo của cơ quan đường sắt cho biết các nhà thầu đã không sử dụng vật liệu đúng quy cách trong quá trình xây dựng, thuê thầu phụ trái phép và làm giả giấy tờ.

Báo cáo cáo buộc một số công ty con của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, Công ty Kỹ thuật Đường sắt Eryuan Trung Quốc, cũng như các công ty ở các tỉnh Quý Châu, Sơn Tây và Cam Túc.

Một trong số các công ty đã tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài dưới sáng kiến ​​ “Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh.

Theo thông báo, 2 công ty xây dựng, đều thuộc Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, đã bị cấm tham gia đấu thầu các dự án đường sắt lớn trong vòng 1 năm. Trong khi đó, 2 công ty giám sát xây dựng và một công ty thiết kế cũng đã bị đình chỉ tham gia đấu thầu các dự án đường sắt.

Tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Côn Minh dài 2.252 km, cho phép hành khách di chuyển từ Thượng Hải đến tỉnh Vân Nam phía tây nam trong vòng 11 giờ với tốc độ lên đến 330 km/giờ.

Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc có mạng lưới đường sắt cao tốc đang vận hành dài tổng cộng 48.000 km, gấp 3 lần so với cuối năm 2014.

Tham khảo: SCMP﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

