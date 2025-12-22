Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow

22-12-2025 - 19:47 PM | Tài chính quốc tế

Khi vị tướng Nga ngồi vào chiếc xe của mình và bắt đầu di chuyển, một tiếng nổ lớn đã vang lên.

Hãng tin RT dẫn thông báo của Ủy ban Điều tra Nhà nước Nga cho biết, Trung tướng Fanil Sarvarov đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Moscow.

Ông Sarvarov là người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga. Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ được gài dưới chiếc xe ông đang sử dụng và phát nổ vào sáng thứ Hai (22/12) tại khu vực phía nam thủ đô Moscow.

RBC-Ukraine thì cho biết vụ nổ xảy ra trong sân một tòa nhà chung cư, đúng thời điểm ông Sarvarov vừa lên xe. Khi vị tướng 56 tuổi ngồi vào chiếc Kia Sorento của mình tại khu chung cư trên đường Yaseneva và bắt đầu di chuyển, một tiếng nổ lớn đã vang lên.

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow- Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Reuters

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow- Ảnh 2.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Reuters

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow- Ảnh 3.

Trung tướng Nga Fanil Sarvarov. Ảnh: RCB-Ukraine

Vụ việc không chỉ khiến ông Sarvarov thiệt mạng mà còn làm hư hại một số phương tiện xung quanh, đồng thời tài xế của ông cũng bị thương nặng.

Các quan chức Nga cho biết một trong những hướng điều tra là khả năng vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev từng sử dụng thiết bị nổ trong các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào quan chức và nhân vật công chúng.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, một quả bom giấu trong xe điện đã khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, cùng trợ lý của ông thiệt mạng, trong vụ việc mà các nhà điều tra Nga cho rằng có liên quan đến Ukraine.

Đến nay, phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

 

Theo An An

