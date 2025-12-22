Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất G7 nửa đầu năm bỗng tụt dốc, người tiêu dùng căng mình với thuế

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 0,1% trong quý 3. Con số này phù hợp với ước tính ban đầu và dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

Tăng trưởng GDP trong giai đoạn tháng 4-6 đã được điều chỉnh giảm xuống 0,2%, thấp hơn so với mức 0,3% công bố trước đó.

ONS cho biết tỷ lệ tiết kiệm đã giảm 0,7 điểm phần trăm, xuống còn 9,5%. Đây là mức thấp nhất trong hơn một năm. Nguyên nhân là thu nhập khả dụng thực tế của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mức tăng thuế. Mức tăng thu nhập không bù đắp được tác động từ thuế và lạm phát.

Dù vậy, tiêu dùng hộ gia đình vẫn tăng 0,3% so với quý trước. Trong quý 2, tiêu dùng không tăng. Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất trong vòng một năm.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã tăng thuế, bao gồm việc đánh thuế vào một số khoản thu nhập từ tài sản. Tuy nhiên, phần lớn gánh nặng thuế rơi vào các doanh nghiệp, thay vì cá nhân.

Anh ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm G7 trong nửa đầu năm 2025, cùng với Nhật Bản. Tuy nhiên, nền kinh tế đã giảm tốc mạnh kể từ đó. Một phần nguyên nhân là nhiều tháng bất ổn xoay quanh khả năng tăng thuế trong ngân sách thứ hai của bà Reeves, được công bố ngày 26/11.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết họ dự báo GDP sẽ không tăng trong quý cuối. Tuy nhiên, cơ quan này nhận định tốc độ tăng trưởng cơ bản của nền kinh tế vẫn ở khoảng 0,2% mỗi quý.

Chuyên gia kinh tế Anh Alex Kerr tại Capital Economics nói: “Cơ cấu tăng trưởng trong quý 3 ít phụ thuộc vào chi tiêu chính phủ hơn so với ước tính ban đầu”.

Dù vậy, ông Kerr cho rằng các số liệu tổng thể đã xác nhận đà giảm tốc của nền kinh tế sau khởi đầu mạnh mẽ đầu năm 2025. Capital Economics dự báo tăng trưởng của Anh năm tới chỉ đạt 1,0%, thấp hơn mức 1,4% của năm nay.

Số liệu công bố ngày 22/12 cho thấy GDP của Anh trong quý 3 cao hơn 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức này không thay đổi so với ước tính ban đầu của ONS. Tính theo đầu người, sản lượng kinh tế tăng 0,9% so với một năm trước.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Anh trong ba tháng kết thúc vào tháng 9 đạt 12,1 tỷ bảng. Con số này thấp hơn dự báo 21,1 tỷ bảng trong khảo sát của Reuters. Mức thâm hụt tương đương 1,6% GDP, giảm so với 2,8% trong quý 2.

ONS cho biết các điều chỉnh số liệu cho thấy dòng thu nhập từ đầu tư trực tiếp nước ngoài của Anh ở nước ngoài cao hơn so với ước tính trước đây. Trong khi đó, thu nhập mà các nhà đầu tư nước ngoài kiếm được tại Anh đã được điều chỉnh giảm.

Reuters﻿