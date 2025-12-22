Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất G7 nửa đầu năm bỗng tụt dốc, người tiêu dùng căng mình với thuế

22-12-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu chính thức, các hộ gia đình tại Anh đã tiết kiệm ít hơn trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 năm nay do thuế tăng.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 0,1% trong quý 3. Con số này phù hợp với ước tính ban đầu và dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

Tăng trưởng GDP trong giai đoạn tháng 4-6 đã được điều chỉnh giảm xuống 0,2%, thấp hơn so với mức 0,3% công bố trước đó.

ONS cho biết tỷ lệ tiết kiệm đã giảm 0,7 điểm phần trăm, xuống còn 9,5%. Đây là mức thấp nhất trong hơn một năm. Nguyên nhân là thu nhập khả dụng thực tế của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mức tăng thuế. Mức tăng thu nhập không bù đắp được tác động từ thuế và lạm phát.

Dù vậy, tiêu dùng hộ gia đình vẫn tăng 0,3% so với quý trước. Trong quý 2, tiêu dùng không tăng. Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất trong vòng một năm.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã tăng thuế, bao gồm việc đánh thuế vào một số khoản thu nhập từ tài sản. Tuy nhiên, phần lớn gánh nặng thuế rơi vào các doanh nghiệp, thay vì cá nhân.

Anh ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm G7 trong nửa đầu năm 2025, cùng với Nhật Bản. Tuy nhiên, nền kinh tế đã giảm tốc mạnh kể từ đó. Một phần nguyên nhân là nhiều tháng bất ổn xoay quanh khả năng tăng thuế trong ngân sách thứ hai của bà Reeves, được công bố ngày 26/11.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết họ dự báo GDP sẽ không tăng trong quý cuối. Tuy nhiên, cơ quan này nhận định tốc độ tăng trưởng cơ bản của nền kinh tế vẫn ở khoảng 0,2% mỗi quý.

Chuyên gia kinh tế Anh Alex Kerr tại Capital Economics nói: “Cơ cấu tăng trưởng trong quý 3 ít phụ thuộc vào chi tiêu chính phủ hơn so với ước tính ban đầu”.

Dù vậy, ông Kerr cho rằng các số liệu tổng thể đã xác nhận đà giảm tốc của nền kinh tế sau khởi đầu mạnh mẽ đầu năm 2025. Capital Economics dự báo tăng trưởng của Anh năm tới chỉ đạt 1,0%, thấp hơn mức 1,4% của năm nay.

Số liệu công bố ngày 22/12 cho thấy GDP của Anh trong quý 3 cao hơn 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức này không thay đổi so với ước tính ban đầu của ONS. Tính theo đầu người, sản lượng kinh tế tăng 0,9% so với một năm trước.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Anh trong ba tháng kết thúc vào tháng 9 đạt 12,1 tỷ bảng. Con số này thấp hơn dự báo 21,1 tỷ bảng trong khảo sát của Reuters. Mức thâm hụt tương đương 1,6% GDP, giảm so với 2,8% trong quý 2.

ONS cho biết các điều chỉnh số liệu cho thấy dòng thu nhập từ đầu tư trực tiếp nước ngoài của Anh ở nước ngoài cao hơn so với ước tính trước đây. Trong khi đó, thu nhập mà các nhà đầu tư nước ngoài kiếm được tại Anh đã được điều chỉnh giảm.

Reuters﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại Nổi bật

Hôm nay, nước châu Á sẽ quyết định mở lại nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới dù thảm họa hạt nhân kinh hoàng mới lùi sau 15 năm

Hôm nay, nước châu Á sẽ quyết định mở lại nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới dù thảm họa hạt nhân kinh hoàng mới lùi sau 15 năm Nổi bật

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow

NÓNG: Tướng Nga bị ám sát giữa Moscow

19:47 , 22/12/2025
Một nước EU mất hơn 2 tỷ USD vì ‘làm khó’ Nga

Một nước EU mất hơn 2 tỷ USD vì ‘làm khó’ Nga

19:30 , 22/12/2025
Gần 24.000 bệnh nhân tử vong trong lúc chờ đợi được điều trị tại Canada

Gần 24.000 bệnh nhân tử vong trong lúc chờ đợi được điều trị tại Canada

19:01 , 22/12/2025
Trung Quốc có động thái mới với quốc gia BRICS sau 5 năm rạn nứt quan hệ, quyết khai thác ‘mỏ vàng’ hơn 21 tỷ USD

Trung Quốc có động thái mới với quốc gia BRICS sau 5 năm rạn nứt quan hệ, quyết khai thác ‘mỏ vàng’ hơn 21 tỷ USD

18:30 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên