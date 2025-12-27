Bê bối từ thiện chấn động giới hoạt động xã hội: Nhà sáng lập biển thủ 2,5 triệu USD, lập HĐQT 'ma' để thâu tóm dòng tiền

Câu chuyện về Keith Taylor, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Modest Needs, đã trở thành một trong những bê bối gây chấn động lĩnh vực từ thiện tại Mỹ những năm gần đây. Theo các công tố viên liên bang, Taylor đã biển thủ khoảng 2,5 triệu USD tiền quyên góp trong suốt nhiều năm, biến một tổ chức được xây dựng trên thông điệp giúp đỡ những người lao động thu nhập thấp thành công cụ phục vụ lối sống cá nhân xa hoa.

Modest Needs được Taylor thành lập từ năm 2002, nổi tiếng với mô hình hỗ trợ “vi mô” cho các gia đình đang gặp khó khăn tạm thời – như tiền thuê nhà, hóa đơn y tế hay chi phí sửa chữa khẩn cấp – những khoản chi nhỏ nhưng có thể quyết định việc một gia đình rơi vào khủng hoảng. Trong nhiều năm, tổ chức này nhận được sự tin tưởng lớn từ cộng đồng, thu hút hàng triệu USD tiền quyên góp trực tuyến từ các nhà hảo tâm trên khắp nước Mỹ và quốc tế.

Tuy nhiên, theo cáo trạng được công bố bởi Văn phòng Công tố Quận Nam New York thuộc U.S. Department of Justice, niềm tin đó đã bị phản bội một cách có hệ thống.

Các công tố viên cho biết, từ khoảng năm 2015 đến năm 2024, Keith Taylor đã rút tiền trực tiếp từ tài khoản của tổ chức, sử dụng cho các chi tiêu cá nhân không liên quan đến hoạt động từ thiện. Hồ sơ điều tra cho thấy hàng trăm nghìn USD tiền quyên góp đã được dùng để thuê căn hộ cao cấp tại Manhattan, chi trả cho các bữa ăn tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất New York, cùng nhiều khoản chi cho mua sắm, dịch vụ cá nhân và sinh hoạt xa xỉ khác. Những khoản chi này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một tổ chức kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những gia đình đang chật vật với từng hóa đơn sinh hoạt.

Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 5/2024, Taylor chi hơn 320.000 USD cho các bữa ăn tại Manhattan. Ông chi hơn 101.000 USD tại nhà hàng hai sao Michelin Jean-Georges. Một nhân viên pha chế của nhà hàng này thậm chí được ông liệt kê khống vào danh sách hội đồng quản trị. Tại nhà hàng ba sao Michelin Per Se và nhà hàng sushi Masa, ông lần lượt chi 68.000 USD và 25.930 USD.

Đáng chú ý, theo các tài liệu của tòa án được dẫn lại, Taylor còn bị cáo buộc dựng lên một hội đồng quản trị “trên giấy”, trong đó liệt kê tên những người không thực sự tham gia quản lý hay giám sát Modest Needs. Cách làm này giúp ông ta gần như toàn quyền kiểm soát dòng tiền, đồng thời che giấu việc sử dụng sai mục đích các khoản quyên góp trong thời gian dài. Song song với hành vi gian lận từ thiện, các công tố viên cho biết Taylor còn trốn thuế hơn 1 triệu USD, khi không khai báo số tiền chiếm đoạt như thu nhập cá nhân.

Vụ việc chỉ bị phanh phui sau khi các cơ quan chức năng tiến hành điều tra sâu về tình hình tài chính của Modest Needs. Tháng 8/2025, Keith Taylor nhận tội trước tòa liên bang, thừa nhận các hành vi gian lận và trốn thuế, và đang chờ tuyên án với nguy cơ phải đối mặt với mức phạt tù nhiều năm. Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh đây là một ví dụ điển hình cho việc lợi dụng lòng tốt của công chúng, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn rằng các hành vi lạm dụng danh nghĩa từ thiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Luật sư Damian Williams, ở quận Nam New York nhấn mạnh: "Bị cáo tuyên bố tiền quyên góp giúp các gia đình thu nhập thấp tránh cảnh vô gia cư, thực tế lại lừa gạt nhà tài trợ để tư lợi".

Không chỉ dừng lại ở số phận pháp lý của cá nhân Keith Taylor, bê bối Modest Needs còn gây ra hệ lụy rộng hơn đối với toàn bộ lĩnh vực từ thiện. Nhiều chuyên gia và nhà quan sát được Reuters dẫn lời cảnh báo rằng những vụ việc như thế này có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng, đặc biệt với các tổ chức nhỏ hoạt động chủ yếu dựa vào quyên góp trực tuyến. Khi niềm tin bị tổn hại, những người thực sự cần giúp đỡ có nguy cơ trở thành nạn nhân gián tiếp, vì các nhà hảo tâm trở nên dè dặt hơn trong việc mở hầu bao.

Theo: Reuters, Forbes