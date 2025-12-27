Chân dung tiểu thư tài phiệt bị bắt

Hwang Hana bị áp giải đến tòa

Hwang Hana là đối tượng bị đưa vào diện điều tra vì nghi vấn liên quan đến ma túy, sau đó rời Hàn Quốc và lẩn trốn ở Campuchia trước khi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sáng 26/12, cô được áp giải đến tòa để tham dự phiên điều trần xét lệnh bắt giam.

Theo cảnh sát, Hwang Hana bị tạm giam tại Đồn Cảnh sát Anyang Dongan và được đưa đến Tòa án quận Suwon vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày. Khi xuất hiện, cô mặc áo phao dày, đeo khẩu trang và đội mũ, che kín khuôn mặt.

Hwang Hana bị áp giải đến hầu tòa sáng 26/12. Ảnh: Yonhap.

Trước các câu hỏi của phóng viên như “Cô có thừa nhận cáo buộc không?”, “Cô có sử dụng ma túy tại Thái Lan hay Campuchia không?”, “Có phải cô bỏ trốn để né tránh điều tra?”, “Cô đã mua ma túy bằng cách nào?”, Hwang Hana không đưa ra bất kỳ phản hồi nào và nhanh chóng đi vào bên trong tòa án.

Phiên thẩm vấn bắt đầu từ 11h sáng, tập trung vào việc xem xét lệnh bắt giam đối với Hwang Hana với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý ma túy. Dự kiến quyết định về việc có phê chuẩn lệnh bắt giam hay không sẽ được đưa ra vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Hwang Hana sống thác loạn

Hwang Hana sinh năm 1988, là cháu gái duy nhất của ông Hong Doo Young - nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch danh dự tập đoàn sữa Namyang Dairy Products. Xuất thân từ gia đình tài phiệt có ảnh hưởng tại Hàn Quốc, nhưng Hwang Hana không tham gia quản lý hay nắm giữ vai trò, cổ phần trong tập đoàn.

Namyang nhiều lần khẳng định đã chủ động tách biệt hình ảnh doanh nghiệp khỏi đời sống cá nhân của cô nhằm tránh tác động tiêu cực đến thương hiệu. Dẫu vậy, trong mắt dư luận, Hwang Hana vẫn luôn được nhìn nhận là tiểu thư chaebol tài phiệt, mọi hành vi cá nhân đều bị đặt cạnh uy tín gia tộc.

Hwang Hana gắn với hình ảnh ăn chơi sa đọa.

Trước khi vướng vào các vụ án ma túy, Hwang Hana nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh “rich kid” điển hình. Cuộc sống của cô gắn liền với tiệc tùng, những chuyến du lịch xa xỉ, siêu xe và hàng hiệu. Phong cách sống hào nhoáng giúp Hwang Hana xây dựng hình ảnh một influencer trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Bước ngoặt khiến tên tuổi Hwang Hana phủ sóng truyền thông đến từ năm 2017, khi cô công khai đính hôn với ca sĩ, diễn viên Park Yoo Chun - cựu thành viên nhóm JYJ. Mối quan hệ giữa thần tượng hàng đầu Kpop và tiểu thư xuất thân tài phiệt nhanh chóng trở thành đề tài được chú ý.

Tuy nhiên chỉ một năm sau, hôn ước tan vỡ bởi cả hai lần lượt bị điều tra liên quan đến ma túy.

Các rắc rối pháp lý của Hwang Hana đã xuất hiện từ sớm. Năm 2015, cô bị cáo buộc mua và sử dụng methamphetamine. Dù vụ việc không dẫn tới truy tố ngay thời điểm đó, nó đã làm dấy lên tranh cãi trong dư luận về sự khác biệt trong cách xử lý pháp luật đối với người xuất thân giàu có. Đến năm 2019, cảnh sát Seoul mở lại hồ sơ, xác định Hwang Hana đã nhiều lần sử dụng ma túy trong vòng hai năm. Cô bị tuyên hai năm tù treo, phạt tiền và bắt buộc tham gia chương trình điều trị cai nghiện.

Trong thời gian chấp hành án treo, Hwang Hana tiếp tục tái phạm. Giai đoạn 2020-2021, cô bị bắt vì sử dụng ma túy đá và các chất hướng thần, dẫn tới án tù giam một năm 8 tháng. Bản án này tiếp tục gây tranh luận, không ít ý kiến cho rằng mức phạt vẫn còn nhẹ so với sự nghiêm khắc của luật phòng chống ma túy ở Hàn Quốc. Trước những nghi ngờ đó, cơ quan điều tra khẳng định không tồn tại việc ưu ái hay can thiệp từ phía gia đình.

Bên cạnh các vụ án, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin Hwang Hana xuất hiện tại nhiều hộp đêm ở khu Gangnam, trong đó có Burning Sun. Đây là địa điểm gắn liền với bê bối ma túy và tình dục từng làm rúng động giới giải trí.

Cô được cho là có quan hệ xã giao với một số nhân vật trong mạng lưới giải trí - kinh doanh liên quan đến vụ án, song không có bằng chứng cho thấy Hwang Hana trực tiếp tham gia các hành vi phạm pháp tại đây.

“Vợ hụt” của Park Yoo Chun là tay chơi khét tiếng tại các hộp đêm ở khu thượng lưu Gangnam.

Sau khi mãn hạn tù vào năm 2022, Hwang Hana trở lại Seoul và gần như "biến mất". Tuy nhiên, trong giai đoạn 2023-2024, tên cô vẫn xuất hiện rải rác trong các bài viết điều tra về những đường dây ma túy có liên hệ đến giới giải trí. Theo một số nguồn tin, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc sang Thái Lan khi đang bị điều tra, trước khi tiếp tục di chuyển sang Campuchia.

Đến tháng 10/2025, dư luận một lần nữa xôn xao trước thông tin Hwang Hana được cho là đang sinh sống cùng một người đàn ông Hàn Quốc tại khu phức hợp cao cấp ở Phnom Penh.

Trong thời gian lẩn trốn, cô nằm trong diện bị Interpol phát lệnh truy nã xanh. Cảnh sát Hàn Quốc đã trực tiếp sang Campuchia, phối hợp với viên chức lãnh sự tại địa phương để tiếp nhận Hwang Hana và tiến hành thi hành lệnh bắt giữ ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc.