Sự thật người 'du hành thời gian', ngoại hình y nguyên sau 74 năm mất tích

Du hành thời gian từ lâu đã là một ý niệm hấp dẫn và đầy bí ẩn, khiến con người mê mẩn suốt hàng thế kỷ. Viễn cảnh được trở về quá khứ, chứng kiến những sự kiện lịch sử, hay bước tới tương lai để nhìn xem điều gì đang chờ đợi, tất cả đều kích thích trí tò mò của con người. Nhưng liệu điều đó có thật sự khả thi?

Một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất là câu chuyện về Rudolph Fentz, người đàn ông biến mất vào thế kỷ 19 và “xuất hiện lại” ở thế kỷ 20 mà không già đi.

Người đàn ông đến từ hư không

Đêm giữa tháng 6 năm 1951, khoảng 11 giờ, nhiều người bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi xuất hiện giữa Quảng trường Thời Đại ở New York. Người này khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách từ thế kỷ 19 và được mô tả như vừa “bước ra từ hư không”.

Quảng trường Thời đại những năm 1950.

Không ai biết ông xuất hiện bằng cách nào. Rudolph đứng giữa ngã tư với vẻ hoang mang, không biết mình đang ở đâu. Ông dường như lạ lẫm trước cảnh đường sá đông đúc, xe cộ đi lại tấp nập. Khi những người xung quanh lo lắng lại gần và hỏi han, ông ta nói rằng mình đến từ năm 1876.

Trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến để điều tra, vì không nhận thức được độ nguy hiểm của xe cộ hiện đại, ông lao thẳng xuống lòng đường và bị một chiếc taxi tông trúng. Rudolph Fentz tử vong ngay tại chỗ.

Thi thể của Rudolph được chuyển về nhà xác gần nhất. Khi các nhà chức trách bắt đầu khám xét đồ đạc với hy vọng xác nhận được danh tính nạn nhân, mọi việc càng trở nên rối ren hơn. Chính lúc đó, họ tìm thấy những vật phẩm kỳ lạ, khiến câu chuyện càng khó lý giải, vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường.

Những món đồ “đến từ quá khứ”

Các nhân viên nhà xác ngạc nhiên khi thấy ông mang theo một đồng xu dùng để đổi bia trị giá 5 xu, khắc tên một quán bar không hề tồn tại ở New York thời bấy giờ. Bên cạnh đó là gần 70 đô la tiền giấy cũ, loại đã không còn được lưu hành trong suốt nhiều thập kỷ.

Manh mối được tìm thấy về người đàn ông kỳ lạ tên Rudolph Fentz.

Lạ lùng hơn nữa, họ tìm thấy một hóa đơn thuê ngựa và rửa xe ngựa. Cũng giống như tờ hóa đơn, tên của chuồng ngựa cũng không xuất hiện trong bất kỳ sổ địa chỉ nào ở New York khi đó.

Những vật dụng duy nhất có giá trị điều tra là tấm danh thiếp ghi tên Rudolph Fentz, địa chỉ trên Đại lộ 5 và một bức thư gửi đến ông được viết vào năm 1876. Điều kỳ lạ là những món đồ này dường như vẫn còn mới, không hề có dấu hiệu hư hỏng hay mục nát. Mặc dù theo quan sát, những vật dụng ấy có thể đã tồn tại gần 80 năm.

Trường hợp về người đàn ông bí ẩn này nhanh chóng được bàn giao cho Đội tìm người mất tích của New York, do Đại úy Hubert V. Rihm phụ trách. Ông bắt đầu lần mò danh tính người đàn ông bằng cách đến địa chỉ được ghi trên danh thiếp, nhưng chủ tòa nhà khẳng định họ chưa từng nghe đến cái tên ấy. Không có ai tên Fentz trong danh bạ, không có dấu vân tay nào trùng khớp được tìm thấy, và càng không có hồ sơ người mất tích nào phù hợp.

May mắn thay, trong một cuốn danh bạ năm 1939, vị Đại úy tình cờ tìm được một người tên Rudolph Fentz Jr. Lần theo địa chỉ cũ, ông gặp một vài cư dân từng sinh sống ở khu vực của người đàn ông. Họ nhớ rằng Fentz Jr. là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, từng làm việc gần đó. Tuy nhiên, ông ấy đã chuyển đi vào năm 1940, và không ai nhớ rõ ông đã đi đâu.

Sau nhiều ngày lần theo manh mối, ông Rihm tìm được ngân hàng mà Fentz Jr. từng sử dụng. Đến đây, vị Đại úy biết rằng người này đã qua đời năm năm trước, nhưng vợ ông vẫn còn sống và đang ở Florida.

Khi ông Rihm liên hệ, bà kể lại hai chi tiết gây kinh ngạc: cha chồng bà cũng tên là Rudolph Fentz, và ông đã mất tích khi mới 29 tuổi trong một lần đi dạo buổi tối tại chính Quảng trường Thời Đại. Khi Rihm tra lại hồ sơ mất tích của năm 1876, ông nhận ra mô tả về ngoại hình của người đàn ông ấy hoàn toàn trùng khớp với thi thể đang nằm ở nhà xác.

Quá nhiều chi tiết trùng khớp khiến Rihm cảm thấy bối rối và quyết định đóng hồ sơ. Ông nhận thấy mọi thứ quá bất thường để có thể đưa ra một kết luận chính thức nào.

Sự thật phía sau truyền thuyết

Câu chuyện về Rudolph Fentz lần đầu lan truyền trong công chúng vào đầu thập niên 1970 và trở nên phổ biến hơn khi Internet xuất hiện. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi về du hành thời gian. Họ cho rằng sự xuất hiện đột ngột, vẻ bối rối, bộ quần áo cổ lỗ sĩ cùng những món đồ kỳ lạ trong túi ông chính là minh chứng cho thấy người đàn ông này đã bước qua ranh giới thời gian nhờ một cánh cổng hay hố đen vũ trụ nào đó.

Bức chân dung được cho là của Rudolph Fentz.

Tuy nhiên, một số người hoài nghi rằng câu chuyện chứa quá nhiều điểm bất hợp lý. Họ cho rằng người đàn ông có thể chỉ là kẻ mạo danh, mắc vấn đề tâm thần muốn tạo ra một trò lừa bịp. Những món đồ cổ cũng hoàn toàn có thể được mua tại cửa hàng đồ vintage hoặc là cửa hàng bán đạo cụ sân khấu. Sự trùng hợp về tên trong hồ sơ cũ cũng không phải là điều quá bất thường.

Dù có rất nhiều giả thuyết, câu chuyện về Rudolph Fentz vẫn luôn sống động trong trí tưởng tượng của những người từng nghe về ông. Mãi đến năm 2000, câu chuyện mới bắt đầu có bước ngoặt.

Năm 2000, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Chris Aubreck bắt đầu cảm thấy hoài nghi khi đọc câu chuyện về Fentz trong một tạp chí Tây Ban Nha, được trình bày dưới dạng “báo cáo sự thật”. Bị câu chuyện bí ẩn này cuốn hút, ông truy tìm nguồn gốc và phát hiện ra bài viết này vốn xuất hiện từ năm 1972 trong tạp chí Journal of Borderland Research.

Chưa thỏa mãn được trí tò mò, ông lần theo dấu vết xa hơn và phát hiện câu chuyện này từng xuất hiện trong cuốn A Voice from the Gallery xuất bản năm 1953 của Ralph M. Holland. Đến đây, một mục sư tên George Murphy đã liên hệ với Chris để cung cấp thêm thông tin.

Vị mục sư tiết lộ rằng Holland thật ra đã sao chép câu chuyện từ một truyện ngắn khoa học viễn tưởng năm 1952 mang tên "I'm scared" của nhà văn Jack Finney. Ông là một tác giả nổi tiếng với các tác phẩm xoay quanh chủ đề du hành thời gian.

Trong truyện, nhân vật chính là Đại úy Hubert V. Rihm, người cố gắng truy tìm dấu vết của một người đàn ông du hành thời gian. Đến đây, sự thật về câu chuyện từng gây chấn động suốt nhiều thập kỷ mới được sáng tỏ.

Truyền thuyết đô thị mà nhiều người từng tin là có thật hóa ra chỉ là một tác phẩm văn học, được kể lại nhiều lần đến mức người ta dần coi là có thực. Dù sự thật đã được làm sáng tỏ, nhưng có điều không thể phủ nhận là câu chuyện về Rudolph Fentz vẫn để lại một sức hút khó cưỡng cho bất cứ ai từng nghe về nó.