Một công nghệ bị phương Tây giữ trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc chỉ cần 8 tháng để làm được nhiều hơn thế

Động cơ quay có thể ví như "trái tim" tạo nên sức mạnh của của ô tô, máy bay không người lái, thậm chí cả máy bay và tàu thủy.

Công nghệ này được người Đức phát triển đầu tiên và sau đó được Mazda phổ biến tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ một vài quốc gia phương Tây, như Anh và Áo, mới thực sự làm chủ được công nghệ này. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm tích lũy, các nước phương Tây đã sớm chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.

Đặc biệt trong lĩnh vực động cơ công suất cao và mô-men xoắn lớn, phương Tây luôn nắm giữ vững chắc các công nghệ cốt lõi. Trước đây, Trung Quốc thậm chí còn không thể chế tạo được một động cơ quay công suất cao.

Động cơ quay có yêu cầu cao về vật liệu, gia công chính xác, công nghệ làm kín và kiểm soát quá trình đốt cháy. Mazda đã có thể chế tạo chúng vào thời điểm đó nhờ khả năng gia công kim loại hàng đầu và hàng thập kỷ thử nghiệm và điều chỉnh.

Chưa kể đến các động cơ quay công suất cao, vốn có những yêu cầu cực kỳ khắt khe về quản lý nhiệt, độ bền và hiệu quả nhiên liệu. Nếu thiếu sót ở bất kỳ khía cạnh nào trong số này, việc sản xuất hàng loạt cũng trở thành bất khả thi.

Nước đi phá vỡ thế độc quyền

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tìm ra giải pháp và phát triển nguyên mẫu công suất cao đầu tiên trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục. Động cơ quay công suất cao đầu tiên của Trung Quốc, R05E, đã được khởi động thành công. Đây không chỉ là một dự án động cơ thông thường, mà là một bước đột phá lịch sử đối với đất nước tôi trong lĩnh vực hệ thống năng lượng có tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao.

Dự án khởi động vào ngày 9/4/2025, nguyên mẫu R05E được đốt cháy thành công vào ngày 19/12, chỉ mất 8 tháng. Thậm chí họ đã thành công trong việc khởi động ngay lần thử đầu tiên.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng các phương pháp kỹ thuật số để tái tạo lại bộ khung.

R05E có thể duy trì công suất ổn định ở mức 53 kilowatt tại tốc độ 6.500 vòng/phút, với tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1,2 kilowatt trên kilogram. Điều đó có nghĩa là, với cùng một trọng lượng, nó tạo ra lực đẩy lớn hơn nhiều so với động cơ piston truyền thống.

Để giảm tiêu thụ năng lượng, động cơ sử dụng các công nghệ độc quyền như vỏ nhôm đúc, lớp phủ chống ma sát NDC, kim phun hiệu suất cao chuyên dụng và dầu bôi trơn chuyên dụng cho rotor. Hơn nữa, thông qua quá trình đúc chính xác bằng cát mịn, hệ thống bôi trơn phun dầu độc lập, thiết kế buồng đốt chống đóng cặn carbon và gioăng kín ba chiều, công suất cao, tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao và độ tin cậy cao của động cơ được nâng cao toàn diện.

Sản phẩm này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Điều đáng nói, đây không phải là "chuyển giao công nghệ" từ một công ty nước ngoài, cũng không phải là lắp ráp từ các bộ phận nhập khẩu; mà thực sự là một dự án do các chuyên gia Trung Quốc nghiên cứu và phát triển độc lập hoàn toàn từ đầu.

"Tốc độ Trung Quốc" đằng sau những đột phá công nghệ

Bước nhảy vọt từ con số không lên con số một này chứng tỏ Trung Quốc đang ngày càng thành thạo các công nghệ then chốt. Một khi công nghệ này được sản xuất và công nghiệp hóa trong nước, Trung Quốc sẽ có thể chuyển từ vị thế "đi sau" sang "dẫn đầu". Nó có thể được sử dụng không chỉ trong các ứng dụng dân sự và thương mại, mà còn trong các lĩnh vực cao cấp như quân sự và hàng không vũ trụ.

Vậy tại sao Trung Quốc có thể vượt qua những rào cản công nghệ mà phương Tây đã nắm giữ trong nhiều thập kỷ chỉ trong vòng tám tháng? Bí quyết đằng sau điều này là gì? Khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học có hệ thống của Trung Quốc chắc chắn là điều kiện tiên quyết cho mọi thứ.

Việc sản xuất động cơ quay công suất cao phụ thuộc rất nhiều vào một vài linh kiện quan trọng do một số ít công ty phương Tây kiểm soát. Để phá vỡ điều này, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học, đồng thời không ngừng theo đuổi nghiên cứu và phát triển độc lập.