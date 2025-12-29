Vừa ngừng bắn, viện trợ Trung Quốc đã tới Phnom Penh: Hé lộ số tiền Bắc Kinh đề nghị Campuchia, Thái Lan

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Trung Quốc đang cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu nhân dân tệ (CNY, tương đương 2,85 triệu USD) cho chính phủ Campuchia để hỗ trợ những người dân bị mất nhà cửa do giao tranh biên giới với Thái Lan. Sự hỗ trợ này diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Campuchia, Trung Quốc và Thái Lan.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng lô hàng viện trợ đầu tiên của Trung Quốc đã đến Campuchia vào ngày 28/12, bao gồm lều, chăn và thực phẩm. “Hy vọng những vật phẩm này sẽ kịp thời hỗ trợ người dân Campuchia bị ảnh hưởng bởi giao tranh, giúp cải thiện điều kiện sống và vượt qua những khó khăn hiện tại”.

Ông Uông nói thêm rằng kể từ khi giao tranh nổ ra trên biên giới Campuchia - Thái Lan, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đề nghị giúp đỡ và đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể nhất, minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Trung Quốc và Campuchia.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (trái) phát biểu trước lô hàng viện trợ Trung Quốc vừa đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 28/12. Ảnh: Facebook/Wang Wenbin

Đại sứ Uông cho biết: “Hòa bình là khát vọng chung của người dân Campuchia và Thái Lan, đồng thời cũng là mục tiêu theo đuổi không ngừng của Trung Quốc.”

“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, và sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc củng cố lệnh ngừng bắn, xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và thiết lập hòa bình lâu dài”, ông nói thêm.

Theo Đại sứ Uông, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang chủ trì một cuộc họp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và các đại diện quân sự từ cả hai nước.

Trung Quốc cũng đề nghị hỗ trợ Thái Lan 20 triệu CNY

Trong khi đó, hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Trung Quốc cũng đã đề nghị hỗ trợ 20 triệu CNY để giúp khắc phục thiệt hại do giao tranh biên giới, đồng thời cho biết thêm rằng đề nghị này không chỉ dành riêng cho Campuchia mà còn cho cả Thái Lan, và Thái Lan sẽ xem xét sau khi Ngoại trưởng Sihasak trở về sau cuộc họp để thảo luận thêm.

Phát biểu tại Sân bay Quân sự số 2 Don Mueang vào ngày 29/12 trước khi bắt đầu chuyến công du ba tỉnh Buri Ram, Surin và Amnat Charoen của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia, Thủ tướng Anutin cho biết tình hình nhìn chung yên bình sau thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, dự kiến kết thúc lúc 12 giờ trưa ngày 30/12.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul (chính giữa) bắt đầu chuyến công du ba tỉnh Buri Ram, Surin và Amnat Charoen của Thái Lan, dọc biên giới với Campuchia vào ngày 29/12. Ảnh: The Nation

Thủ tướng Anutin cho biết chưa có báo cáo nào về việc máy bay không người lái xuất hiện ở nhiều khu vực, nhưng các nhà chức trách Thái Lan vẫn luôn theo dõi sát sao. Ông nói rằng cả hai bên đã ngừng các hành động thù địch, không còn các cuộc tấn công trực tiếp lẫn nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không phòng thủ hay sẵn sàng chiến đấu.

Khi được hỏi về chuyến đi Trung Quốc của Ngoại trưởng Sihasak gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để hội đàm song phương, Thủ tướng Anutin cho biết ông Sihasak đã đi vào hôm qua (28/12) và ông được thông báo rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra tốt đẹp.

Trước những thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ viện trợ Campuchia 20 triệu CNY để bù đắp thiệt hại do giao tranh biên giới, Thủ tướng Anutin cho biết sự thật là Thái Lan cũng đã nhận được lời đề nghị tương tự từ Trung Quốc. Ông nói rằng quyết định của Thái Lan về việc nhận viện trợ hay không sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận tiếp theo sau khi Ngoại trưởng Sihasak trở về.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có đặt ra điều kiện nào cho Thái Lan hay không, Thủ tướng Anutin cho biết điều đó cần được thảo luận khi sau khi ông Sihasak trở về, nhưng có khả năng sẽ liên quan đến việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại về cả người và tài sản.