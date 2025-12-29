Vì sao 2025 là năm bước ngoặt đối với ngành hàng không Nga?

Mới đây Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) đã cấp giấy chứng nhận phê duyệt cho sự thay đổi thiết kế lớn đối với máy bay chở khách Tu-214, mở đường cho việc sản xuất hàng loạt.

Nhìn chung 2025 là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành hàng không Nga, khi tất cả các thử nghiệm và sửa đổi lớn đối với nhiều loại phi cơ chở khách khác nhau (máy bay thay thế nhập khẩu SSJ-100, MS-21 mới nhất và một số loại khác) đang được hoàn tất.

Mục tiêu chính sẽ là chuyển sang sản xuất hàng loạt máy bay chở khách cho các hãng hàng không Nga vào năm 2026, và điều này không thể trì hoãn.

Lý do là bởi vì sau năm 2030, đội bay của các hãng hàng không Nga, chủ yếu bao gồm các mẫu phi cơ từ các công ty phương Tây Boeing và Airbus, sẽ bắt đầu được loại bỏ nhanh chóng. Đến thời điểm đó, Nga phải đạt được sản lượng đủ lớn các loại máy bay khác nhau của riêng mình.

Hàng không Nga sẽ "cất cánh" vào năm 2026.

Điều đáng chú ý là vào cuối năm 2024, ông Vadim Badekha, người trước đây đứng đầu Tập đoàn chế tạo động cơ thống nhất (UEC), đã tiếp quản vị trí người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC).

Sự thay đổi nhân sự cho thấy những thách thức chính trong việc phát triển và đưa vào sản xuất máy bay nằm ở việc chế tạo động cơ cho chúng. Hiện nay, ngành công nghiệp hàng không đã hoàn thành việc nâng cấp các cơ sở chế tạo hiện có và đang xây dựng các cơ sở mới.

Do vậy không còn nghi ngờ gì nữa về việc MS-21, SSJ-100, Tu-214 và các máy bay khác sẽ gia nhập đội bay của các hãng hàng không Nga trong những năm tới.

Hiện tại 16 máy bay MS-21 đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng, và năm 2026, những chiếc Tu-214 đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng.

Vào tháng 9 năm 2025, máy bay SSJ-100 thay thế nhập khẩu đã thực hiện chuyến bay đầu tiên (nó được nâng cấp thân, cũng như hàng chục hệ thống và linh kiện mới). Cũng không còn nghi ngờ gì về việc tất cả các loại máy bay (mẫu) sẽ vượt qua bài kiểm tra chứng nhận.

Đến cuối năm 2025, UAC đã đạt được tiến bộ không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả về phục hồi tài chính. Chi phí phi sản xuất không hiệu quả đã giảm 30 tỷ ruble.

Lợi nhuận hoạt động gần bằng không, sau khi trước đó thua lỗ. Tập đoàn dự kiến sẽ trở lại có lãi vào năm 2026. Gánh nặng nợ đã giảm nhẹ, nhưng chi phí vay cao đang cản trở sự tiến bộ nhanh chóng. UAC kỳ vọng sẽ tăng năng suất lao động lên 30% vào năm 2030 thông qua robot và tự động hóa.

UAC cũng không quên xuất khẩu. Việc thành lập liên doanh sản xuất SSJ-100 tại Ấn Độ được xem là dự án triển vọng nhất. Thị trường vận tải hàng không khu vực của Ấn Độ khá lớn, và cả chuyên môn địa phương lẫn năng lực sản xuất cần thiết đều có sẵn. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, dự án này thực sự rất hấp dẫn.