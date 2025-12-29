Trung Quốc ra mắt dịch vụ cho thuê robot hình người để làm việc, kể cả ma chay cưới hỏi...

Đầu năm 2024, khán giả Trung Quốc đã bị mê hoặc bởi màn trình diễn đồng bộ của các robot G1 và H1 từ Unitree Robotics tại Gala Lễ hội Mùa xuân. Sự kiện đó không chỉ là một màn trình diễn công nghệ mà còn là mồi lửa châm ngòi cho một cơn sốt thị trường.

Nắm bắt xu hướng này, AgiBot - một "kỳ lân" trong ngành công nghiệp robot đã chính thức ra mắt nền tảng Qingtian Rent, nhằm chuyên nghiệp hóa và chuẩn hóa thị trường cho thuê robot vốn đang phân mảnh và đầy biến động.

Qingtian Rent không chỉ là một ứng dụng cho thuê đơn thuần; nó là một hệ sinh thái khổng lồ. Hiện tại, nền tảng này đã phủ sóng 50 thành phố với hơn 1.000 robot sẵn sàng phục vụ. Mục tiêu của AgiBot rất rõ ràng: mở rộng mạng lưới lên hơn 200 thành phố vào năm 2026, biến việc thuê một con robot trở nên dễ dàng như đặt một chiếc xe công nghệ.

Menu dịch vụ đa dạng: Từ bình dân đến cao cấp

Mức giá để sở hữu một "nhân viên" kim loại trong một ngày cũng đa dạng như chính các loại hình sự kiện mà chúng phục vụ. Theo bảng giá được tiết lộ, khách hàng có thể chi khoảng 138 USD mỗi ngày để thuê một chú chó robot Unitree Go2 Air - phù hợp cho các hoạt động giải trí nhẹ nhàng hoặc khuấy động không khí.

Nếu muốn một màn trình diễn vũ đạo chuyên nghiệp, mẫu robot Unitree U2 có giá thuê khoảng 690 USD. Tuy nhiên, "ngôi sao" thực sự của nền tảng này là mẫu AgiBot Yuanzheng A2. Với khả năng tương tác tiên tiến, cử chỉ linh hoạt như con người, "nhân sự" cao cấp này có mức giá lên tới 1.380 USD cho một ngày làm việc. Mức phí này đã bao gồm trọn gói dịch vụ vận chuyển và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm, đảm bảo khách hàng không phải lo lắng về các sự cố vận hành.

Chiến lược "1234" và tham vọng thống trị RaaS

Sự ra đời của Qingtian Rent không phải là một bước đi ngẫu nhiên. Nó nằm trong "chiến lược 1234" đầy tham vọng của AgiBot: kết nối 10 nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), hợp tác với 200 nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu, thu hút 3.000 người sáng tạo nội dung và phục vụ 400.000 khách hàng.

Hiện tại, trọng tâm của nền tảng vẫn là lĩnh vực giải trí và biểu diễn - nơi dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng nhất. Tuy nhiên, ông Jiang Qingsong, Chủ tịch Qingtian Rent, cho biết tầm nhìn của họ xa hơn nhiều: mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và công nghiệp trong tương lai gần. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà máy có thể thuê robot theo thời vụ để đáp ứng các đơn hàng gấp rút mà không cần đầu tư vốn lớn để mua thiết bị, một mô hình thực sự của "Robot như một dịch vụ" (RaaS).

Sức ép lên thị trường toàn cầu

Sự trỗi dậy của thị trường cho thuê robot tại Trung Quốc đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi các dịch vụ tương tự tại Mỹ vẫn còn nhỏ lẻ và phân tán, Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở hạ tầng tập trung và có khả năng mở rộng nhanh chóng.

Năng lực sản xuất là chìa khóa cho sự bứt phá này. Chỉ riêng AgiBot đã đạt mốc sản xuất 5.000 đơn vị robot vào đầu tháng này, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho thị trường cho thuê. Các chuyên gia dự báo quy mô thị trường cho thuê robot tại Trung Quốc sẽ tăng trưởng "thần tốc", từ mức ước tính hơn 140 triệu USD trong năm 2025 lên tới hơn 1,4 tỷ USD chỉ trong năm tiếp theo.

Việc Trung Quốc "kiểm tra sức chịu đựng" (stress-test) thị trường RaaS ở quy mô lớn như vậy không chỉ giúp phổ cập robot hình người nhanh chóng mà còn tạo ra một lợi thế cạnh tranh khổng lồ về dữ liệu và kinh nghiệm vận hành thực tế. Khi những con robot này xuất hiện ngày càng nhiều tại các đám cưới, phòng họp và nhà máy, ranh giới giữa con người và máy móc trong lực lượng lao động sẽ ngày càng mờ nhạt, mở ra một chương mới cho nền kinh tế toàn cầu.