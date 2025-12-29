Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Châu Âu bất ngờ giải phóng 600 triệu USD tài sản đóng băng của tổ chức tài chính liên quan mật thiết đến Nga

29-12-2025 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Euroclear cũng đưa điều kiện để làm việc này.

Trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu Euroclear có trụ sở tại Bỉ đã giải phóng hơn 600 triệu USD tài sản bị đóng băng thuộc về Ngân hàng Phát triển Á Âu (EDB), với điều kiện số tiền này chỉ được sử dụng cho các dự án tại Kazakhstan.

Động thái này đánh dấu việc giải tỏa một phần tài sản bị đóng băng sau lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu vào tháng 6/2022 đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia (NSD) của Nga. Trước đó, Euroclear đã tạm dừng tất cả các giao dịch liên quan đến NSD, bao gồm cả việc đóng băng 733 triệu USD của EDB được giữ trong các tài khoản liên kết với trung tâm lưu ký này.

“Điều kiện đặt ra là các khoản tiền này chỉ được sử dụng cho các dự án của Kazakhstan, và Euroclear sẽ giám sát việc này”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Kazakhstan, Dauren Kenbeil, cho biết.

Ngân hàng Phát triển Á Âu (EDB) là một tổ chức phát triển đa phương được thành lập năm 2006 để tài trợ cho các sáng kiến cơ sở hạ tầng và hội nhập trên khắp khu vực Á Âu. Các quốc gia thành viên của EDB bao gồm Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan và Nga. Trụ sở chính của ngân hàng đặt tại Almaty (Kazakhstan). Nga và Kazakhstan nắm giữ phần lớn vốn của EDB.

Việc giải ngân các khoản tiền này phản ánh áp lực ngày càng tăng từ các quốc gia thành viên EDB nhằm giành lại quyền tiếp cận nguồn vốn đã bị đóng băng trước đây do liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính của Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các biện pháp giải tỏa lệnh đóng băng tương tự có được áp dụng cho các quốc gia thành viên khác hay không, hoặc liệu các tài sản bổ sung của EDB có thể được giải phóng theo các điều kiện tương tự hay không.

EDB đóng vai trò trung tâm trong việc tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng xuyên biên giới trong khu vực Á-Âu. Việc khôi phục khả năng tiếp cận vốn dự kiến sẽ hỗ trợ các ưu tiên đầu tư trong nước của Kazakhstan vào năm 2026.

Khoảng 290 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga, chủ yếu là tiền mặt và trái phiếu, đã bị các cường quốc phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Một phần lớn số tài sản này nằm tại Bỉ, nơi có khoảng 194 tỷ euro được nắm giữ tính đến tháng 6 năm nay. Riêng Euroclear nắm khoảng 183 tỷ euro. Một lượng tài sản nhỏ hơn đang bị phong tỏa tại Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Giữa tháng này, Ngân hàng trung ương Nga đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 18,2 nghìn tỷ rúp (229,36 tỷ USD) từ Euroclear sau khi EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga.

Tham khảo: Bne Intellinews﻿

