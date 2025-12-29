2 trực thăng va chạm giữa không trung ở New Jersey, 1 người tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai trực thăng nhỏ vừa xảy ra tại khu vực phía Nam New Jersey vào khoảng 12 giờ 25 chiều ngày 28 tháng 12. Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hai chiếc trực thăng loại Enstrom F-28A và Enstrom 280C đã va chạm trên không trung gần Sân bay Hammonton Municipal. Cả hai chiếc trực thăng đều được xác nhận chỉ có phi công trên tàu, không có hành khách.

Cảnh tượng kinh hoàng

Hình ảnh và video ghi lại từ một người chứng kiến nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây chấn động cộng đồng. Video cho thấy một cột khói đen bốc lên dày đặc từ đám cháy, trong khi những người chứng kiến đứng từ xa không giấu nổi sự hoang mang và kinh hãi.

Dan Dameshek, 34 tuổi, người chứng kiến toàn bộ sự việc, chia sẻ với NBC News rằng anh vừa rời phòng tập thể dục gần đó thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin vào mắt mình: hai chiếc trực thăng đang lộn ngược giữa không trung, trước khi lao thẳng xuống đất.

“Ban đầu, chiếc trực thăng kia có vẻ vẫn ổn, nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động vang lên rất mạnh, như tiếng kim loại đập vào nhau. Tiếp theo, hai chiếc trực thăng đó bắt đầu quay cuồng mất kiểm soát và rơi xuống,” Dameshek kể lại, giọng vẫn còn đầy bàng hoàng.

Tiếng va chạm lớn khiến người dân bàng hoàng. Nguồn: Facebook/Ryan Long

Một người chết, một người bị thương nặng

Sau vụ va chạm, một chiếc trực thăng bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần đuôi nguyên vẹn, trong khi chiếc còn lại bị hư hỏng nặng nề, phần đuôi bị cắt đứt và buồng lái bị vỡ nát. Một phi công đã thiệt mạng tại chỗ, trong khi đó người còn lại bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người dân sống gần khu vực vụ tai nạn cho biết đã nghe thấy tiếng động rất lớn trước khi nhìn thấy trực thăng rơi xuống. Sau vụ va chạm, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Hai chiếc máy bay trong vụ va chạm sáng 28/11. Nguồn: Youtube

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã xác nhận vụ va chạm giữa hai trực thăng. Việc đảm nhận công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ giao cho NTSB xử lý. Cả hai trực thăng đều là những chiếc máy bay cũ, được sản xuất từ nhiều thập kỷ trước, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.

Theo thông tin từ các quan chức địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực cách sân bay Hammonton Municipal không xa, chỉ khoảng 5km. Một số báo cáo cũng cho biết, tình trạng thời tiết vào thời điểm vụ tai nạn diễn ra là khá thuận lợi, không có mưa lớn hay gió mạnh.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguồn: Youtube

Khu vực Hammonton và những vụ tai nạn trước đó

Hammonton là một thị trấn nhỏ ở miền Nam New Jersey với dân số khoảng 14,000 người, nằm cách cả hai thành phố Atlantic City và Philadelphia khoảng 56km. Đây là một khu vực ít xảy ra các vụ tai nạn lớn, nhưng vụ việc này lại khiến người dân trong vùng và cả cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng.

Điều đáng chú ý là, chỉ vài tháng trước, một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng khác đã xảy ra tại Washington D.C., khi một máy bay quân sự va chạm với một máy bay dân dụng, khiến 67 người thiệt mạng.

Va chạm máy bay tại Washington D.C cách đây không lâu. Nguồn: Facebook

Với vụ va chạm trực thăng mới này, câu hỏi về an toàn hàng không lại một lần nữa được đặt ra. Những chiếc trực thăng cũ, dù được bảo trì định kỳ, nhưng liệu có thể đảm bảo sự an toàn trong những tình huống khẩn cấp hay không?

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm. Các cuộc phỏng vấn với những nhân chứng và phân tích dữ liệu từ các hệ thống điều khiển bay có thể sẽ cung cấp những manh mối quan trọng. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng thông báo sẽ công bố các thông tin mới khi có kết quả điều tra chính thức.

