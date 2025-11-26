Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số người chết trong lũ lụt tăng mạnh, Thái Lan điều trực thăng sơ tán bệnh nhân

26-11-2025 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức Thái Lan dự kiến sẽ điều trực thăng để sơ tán các bệnh nhân nguy kịch khỏi một bệnh viện ở miền Nam nước này, nơi đang bị cô lập giữa trận lũ lớn nhất trong nhiều năm. Số người thiệt mạng đã tăng lên 33 và dự báo mưa vẫn tiếp diễn.

Số người chết trong lũ lụt tăng mạnh, Thái Lan điều trực thăng sơ tán bệnh nhân- Ảnh 1.

Quân đội Thái Lan điều trực thăng sơ tán bệnh nhân ở vùng lũ. Ảnh: Reuters

Lũ lụt nghiêm trọng đang tràn qua 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang của Malaysia, buộc hai nước phải sơ tán gần 45.000 người.

Tại Indonesia, ít nhất 13 người đã thiệt mạng do lũ và sạt lở trong tuần này, trong khi Malaysia ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

Tại Hat Yai - thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Thái Lan, một quan chức y tế cho biết trực thăng sẽ mang theo nhu yếu phẩm và đưa bệnh nhân rời khỏi bệnh viện chính, nơi 600 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó khoảng 50 người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tầng 1 của bệnh viện này đã bị ngập sâu.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền tham gia hỗ trợ tại Hat Yai đang gặp khó khăn khi tiếp cận người dân bị mắc kẹt, người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat thông báo.

Khoảng 2.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế đang ở trong bệnh viện. Ông Somrerk cho biết nước đang rút dần và thuyền có thể chở đồ ăn vào.

Tuần trước, Hat Yai ghi nhận lượng mưa theo ngày lên tới 335 mm, mức cao nhất trong 300 năm.

Hải quân Thái Lan cho biết trực thăng quân đội đang vận chuyển máy phát điện tới bệnh viện.

Lũ lụt trên toàn bộ 9 tỉnh miền Nam Thái Lan, bao gồm tỉnh Songkhla nơi có thành phố Hat Yai, ảnh hưởng hơn 980.000 căn hộ và hơn 2,7 triệu người, theo số liệu của Bộ Nội vụ nước này.

Các đoàn cứu hộ, gồm máy bay và xe tải, đang vận chuyển thuyền tới Hat Yai, cùng vật tư y tế và nhân lực cứu hộ. Quân đội Thái Lan đang phụ trách công tác cứu trợ và cứu hộ.

Tàu sân bay duy nhất của Thái Lan Chakri Naruebet rời cảng từ ngày 25/11 để hỗ trợ cứu hộ đường không, hỗ trợ y tế và bữa ăn cho lực lượng cứu trợ. Ảnh do quân đội Thái Lan đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ đưa các gia đình mắc kẹt ra khỏi những ngôi nhà chìm trong dòng nước xoáy đục ngàu.

Nhiều người mắc kẹt đã lên các trang web và mạng xã hội cầu cứu.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

