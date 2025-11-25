Lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia, gần 11.000 người phải sơ tán

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở bờ biển phía Đông Malaysia trong mùa gió mùa hàng năm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, với hàng nghìn người phải di dời mỗi năm.

Báo cáo từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết tính đến 6h ngày 24/11 (theo giờ địa phương), 11.009 người thuộc 3.839 gia đình đã phải sơ tán do lũ lụt tại các bang Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor.

Bang Kelantan giáp biên giới Thái Lan là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, với 8.228 người bị ảnh hưởng. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia, 60 cơ sở trú ẩn tạm thời đã được mở tại các bang bị ảnh hưởng để làm nơi ở cho những người phải di dời do lũ lụt.

(Ảnh: Bloomberg)

Theo hãng thông tấn nhà nước Bernama, tại bang Đông Bắc Kelantan, hơn 8.200 người từ trên 3.000 hộ đã phải di dời tính đến sáng 24/11, tăng mạnh so với con số 7.830 người vào đêm 23/11. Những người dân sơ tán này hiện đang được bố trí tại 33 trung tâm cứu trợ tạm thời trải rộng trên 4 quận bị ảnh hưởng - gồm Kota Bharu, Tumpat, Bachok và Pasir Puteh.

Tình hình lũ lụt ở bang Kelantan vẫn rất nghiêm trọng. Lượng mưa 33,5 mm trong vòng một giờ tính đến 6h ngày 24/11 đã được ghi nhận, cho thấy mưa lớn vẫn tiếp diễn trong khu vực.

Ngoài bang Kelantan, một số bang khác cũng đang phải vật lộn với tình trạng nước lũ dâng cao.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào ngày 23/11, khoảng 400 người đã bị mắc kẹt do lở đất sau khi mưa liên tục trút xuống ở Wang Kelian - một ngôi làng thuộc bang Perlis, Tây Bắc Malaysia.