Không đứng yên nhìn Malaysia hưởng thuế đối ứng Mỹ 0%, một nước ASEAN đang lên dây cót

Indonesia đang thúc đẩy đàm phán với Hoa Kỳ để giảm thuế nhập khẩu dầu cọ xuống 0% như thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Malaysia, theo hãng tin Antara.

"Việc này (đàm phán thuế nhập khẩu dầu cọ) vẫn đang diễn ra. Hy vọng rằng trong các cuộc thảo luận, ít nhất chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận tương tự như Malaysia", Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia, Putu Juli Ardika, phát biểu.

Tuyên bố này liên quan đến nỗ lực thành công của Malaysia nhằm giảm thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 25% xuống 19%, theo quy định trong thỏa thuận thuế quan song phương vừa ký kết với Hoa Kỳ.

Các sản phẩm hàng đầu của Malaysia như dầu cọ, sản phẩm cao su, sản phẩm gỗ, linh kiện hàng không và dược phẩm đã được Hoa Kỳ miễn thuế 19%, hoặc giảm xuống mức miễn thuế 0%.

Do đó, ông Ardika đã truyền đạt kỳ vọng của Indonesia trong việc đảm bảo một kết quả tương tự trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

Theo ông, việc áp dụng mức thuế 0% đối với các sản phẩm dầu cọ của Indonesia vào Hoa Kỳ có thể giúp nước này cạnh tranh bình đẳng với Malaysia trên cùng thị trường.

"Nếu chúng ta có thể ngang bằng với Malaysia (với mức thuế 0%), chúng ta sẽ có cùng một sân chơi trong xuất khẩu (sang Hoa Kỳ)", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, Airlangga Hartarto, vào ngày 30 tháng 9, cho biết chính phủ Indonesia vẫn đang đàm phán quyết định cuối cùng về thuế nhập khẩu.

Trong các cuộc đàm phán này, Indonesia đang nhắm mục tiêu miễn thuế nhập khẩu 19% cho một số mặt hàng hàng đầu do Hoa Kỳ áp đặt.

Một số mặt hàng được đề cập, chẳng hạn như dầu cọ, cao su và ca cao, là những ưu tiên chính trong các cuộc đàm phán.

Hartarto cho biết ông sẽ ngay lập tức liên hệ với Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) để tìm kiếm sự rõ ràng về việc tiếp tục các cuộc đàm phán.

Thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Indonesia vào thị trường Hoa Kỳ đã được giảm thành công xuống còn 19%, từ con số trước đó là 32%.

Điều này đã được quyết định trong một thỏa thuận cấp cao sau cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trước đó, một hãng tin Thái Lan đưa tin rằng Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% đối với một số sản phẩm từ các nước Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Campuchia và Malaysia - một thỏa thuận được cho là đã đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.