Biên giới Malaysia - Thái Lan tội phạm, lũ lụt hoành hành: Cảnh sát Kelantan tính kế '"xây tường an ninh"

Tờ The Vibes (Malaysia) ngày 13/10 đưa tin, Cảnh sát trưởng bang Kelantan (Malaysia) Mohd Yusoff Mamat cho biết việc xây dựng bức tường an ninh dọc bờ sông Sungai Golok ở thị trấn Rantau Panjang thuộc bang này không còn là vấn đề tùy chọn về chính sách nữa mà là một nhu cầu chiến lược cấp bách. Ông cũng cảnh báo về các hoạt động buôn lậu xuyên biên giới dai dẳng và những hạn chế trong các phương pháp thực thi pháp luật thông thường.

Cảnh sát trưởng bang Kelantan (Malaysia) Mohd Yusoff Mamat. Ảnh: The Vibes

Theo Cảnh sát trưởng bang Kelantan, bản chất hẹp của con sông Sungai Golok - một phần biên giới Malaysia-Thái Lan - khiến ngay cả những công nghệ giám sát tiên tiến nhất như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI) và camera giám sát (CCTV) cũng không hiệu quả nếu không có rào cản vật lý.

“Ngay cả khi đã có hệ thống công nghệ cao, địa hình của con sông vẫn cho phép người dân vượt biên sang Thái Lan chỉ trong vài giây”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn Bernama (Malaysia) tại Trụ sở Cảnh sát bang Kelantan. “Đó là lý do tại sao tôi mạnh mẽ kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc xây dựng một bức tường hoặc hàng rào an ninh dọc theo vùng đệm sông.”

Ông cho biết thêm rằng các công cụ giám sát hiện tại đòi hỏi phải có nhân lực liên tục và vẫn không dễ kiểm soát, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc thiên tai.

Ông lưu ý rằng địa hình biên giới ở Kelantan đặt ra nhiều thách thức về hậu cần hơn so với các bang như Perlis hoặc Kedah, với một số đoạn ở Tanah Merah và Jeli chỉ cách Thái Lan vài mét.

“Do dòng sông hẹp, việc buôn lậu gia súc và hàng lậu diễn ra dễ dàng đến mức đáng báo động”, ông nói. “Đề xuất này đã được thảo luận một thời gian và tôi thực sự hy vọng nó sẽ được thực hiện, vì đây vẫn là giải pháp hiệu quả nhất.”

Cảnh sát trưởng Mohd Yusoff đã lấy ví dụ là chiến lược biên giới Mỹ-Mexico, trong đó các rào cản vật lý đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát biên giới. Ông nhấn mạnh rằng bức tường biên giới ở bang Kelantan không chỉ giúp hạn chế nạn buôn lậu mà còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Malaysia.

“Nếu chúng ta [Malaysia] nghiêm túc muốn kiểm soát 100% hoạt động xuyên biên giới, thì bức tường an ninh là giải pháp toàn diện duy nhất”, ông nói. “Nó không chỉ đơn thuần là một biện pháp an ninh, mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho quốc phòng.”

Cửa sông Golok đổ vào Vịnh Thái Lan ở huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Ngoài mục đích bảo vệ biên giới, bức tường được đề xuất còn có chức năng kép là cơ sở hạ tầng giảm thiểu lũ lụt. Các quận phía đông Kelantan, đặc biệt là những quận gần sông, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo mùa.

Trong tổng số 163 km dọc biên giới giữa bang Kelantan của Malaysia với Thái Lan, khoảng 91 km là các vùng nước. Ông Mohd Yusoff tin rằng bức tường có thể được xây dựng theo từng giai đoạn, tùy theo địa hình địa phương.

“Vào mùa mưa, nước sông dâng cao và biên giới quốc gia trở nên vô hình, tạo điều kiện cho những kẻ buôn lậu di chuyển bằng thuyền vào sâu trong Malaysia, thậm chí đến tận Pasir Mas và Meranti”, ông nói. “Ngược lại, vào mùa khô, nước sông cạn dần, giúp việc đi bộ qua sông dễ dàng hơn.”

Ông lưu ý rằng các đồn cảnh sát địa phương thường bị ngập lụt trong mùa mưa, hạn chế hoạt động kiểm soát an ninh trong khi cảnh sát cũng phải hỗ trợ nạn nhân lũ lụt. Ông cho biết bức tường được đề xuất sẽ cho phép tuần tra an toàn hơn, đặc biệt là trong thời điểm lũ lụt khi việc triển khai thuyền bị hạn chế.

Theo The Vibes, Thái Lan trước đây đã hoan nghênh ý tưởng này. Vào tháng 11 năm ngoái, Thống đốc tỉnh Narathiwat (Thái Lan) Trakul Thotham từng cho biết việc xây dựng bức tường biên giới dọc theo hành lang Sungai Golok-Rantau Panjang sẽ là một bước đi quan trọng trong việc chống tội phạm xuyên biên giới.