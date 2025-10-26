Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia

26-10-2025 - 21:13 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhảy theo nhạc trong lễ chào đón trên đường băng khi ông đến thủ đổi Kuala Lumpur - Malaysia sáng 26-10.

Sau khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một, ông Donald Trump đã bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. 

 Sau lễ đón, ông Donald Trump lên chiếc "Cadillac One", hay còn gọi là "Quái thú", để đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ thứ hai. 

Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng có mặt ở Kuala Lumpur - Malaysia từ ngày 26 đến 28-10 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng hàng loạt diễn biến ngoại giao quan trọng và sôi động. 

Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia

Một số hình ảnh tổng thống Mỹ đến sân bay Malaysia.

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 26-10.

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 26-10.

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia- Ảnh 3.

Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại lễ đón.

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia- Ảnh 4.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ thứ hai.

 

Theo Xuân Mai

Người lao động

