Malaysia mất hơn 1 tỷ USD điện năng do nạn “đào” tiền điện tử

21-11-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Chuyển đổi năng lượng và Biến đổi nước Malaysia cho biết nước này đã bị thất thoát lượng điện trị giá 1,1 tỷ USD, do nạn khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ năm 2020.

Cơ quan này cảnh báo đây là các hành vi “trộm điện” quy mô lớn, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và làm gia tăng gánh nặng cho hệ thống cung cấp điện.

Theo báo cáo của bộ, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Malaysia (TNB) đã phát hiện hơn 13.800 cơ sở bị nghi sử dụng trái phép điện năng để vận hành hệ thống máy đào tiền điện tử. Việc trộm điện thường được thực hiện bằng cách đấu nối trực tiếp vào lưới điện nhằm tránh chi trả chi phí tiêu thụ khổng lồ, gây thất thoát lớn và làm quá tải hạ tầng điện tại nhiều khu vực.

Malaysia mất hơn 1 tỷ USD điện năng do nạn “đào” tiền điện tử- Ảnh 1.

Malaysia không cấm khai thác tiền điện tử, song các cơ sở khai thác phải tuân thủ quy định của chính phủ, bao gồm đăng ký hoạt động, thực hiện đánh giá tác động môi trường và áp dụng các biện pháp đảm bảo hiệu quả năng lượng. Việc không tuân thủ các quy định này, đặc biệt là hành vi sử dụng điện trái phép, được coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Giới chức Malaysia cho biết đang tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp điện để phát hiện, triệt phá các điểm khai thác trái phép, nhằm bảo vệ an ninh năng lượng và ổn định hệ thống điện quốc gia.

Theo VTV Digital

VTV

